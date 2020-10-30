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Представитель КПК оценил перспективы американо-китайских отношений
Представитель КПК оценил перспективы американо-китайских отношений
Полный разрыв связей Китая и США нереалистичен и не принесет пользы никому, заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель руководителя канцелярии... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T07:09
2020-10-30T07:09
2020-10-30T07:09
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Полный разрыв связей Китая и США нереалистичен и не принесет пользы никому, заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель руководителя канцелярии Центральной комиссии по экономическим и финансовым делам ЦК КПК Хань Вэньсю.По его словам, в нынешнее время, когда "глобальная деревня" становится все меньше и меньше, Китай и США стали двумя крупнейшими экономиками мира, и их экономические связи определяются взаимодополняемостью их экономических структур и открытостью мировой экономики."На самом деле сейчас все меньше тех, кто действительно хочет разорвать связи, и все больше тех, что искренне хочет сотрудничать", - указал он.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, китай, сша, в мире