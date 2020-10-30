Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/perspektivy-1582206946.html
Представитель КПК оценил перспективы американо-китайских отношений
Представитель КПК оценил перспективы американо-китайских отношений
Полный разрыв связей Китая и США нереалистичен и не принесет пользы никому, заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель руководителя канцелярии... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T07:09
2020-10-30T07:09
пекин
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575459200_0:266:2908:1902_1400x0_80_0_0_86718fe401f9c67c96a68d8833741d29.jpg
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Полный разрыв связей Китая и США нереалистичен и не принесет пользы никому, заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель руководителя канцелярии Центральной комиссии по экономическим и финансовым делам ЦК КПК Хань Вэньсю.По его словам, в нынешнее время, когда "глобальная деревня" становится все меньше и меньше, Китай и США стали двумя крупнейшими экономиками мира, и их экономические связи определяются взаимодополняемостью их экономических структур и открытостью мировой экономики."На самом деле сейчас все меньше тех, кто действительно хочет разорвать связи, и все больше тех, что искренне хочет сотрудничать", - указал он.
пекин
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575459200_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_927dd32c6ed0f9492062f08cb3855088.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пекин, китай, сша, в мире

Представитель КПК оценил перспективы американо-китайских отношений

07:09 30.10.2020
 
© AP Photo / Andy WongЖенщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине
Женщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Полный разрыв связей Китая и США нереалистичен и не принесет пользы никому, заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель руководителя канцелярии Центральной комиссии по экономическим и финансовым делам ЦК КПК Хань Вэньсю.
"Полный "разрыв связей" абсолютно нереалистичен, это не принесет пользы ни Китаю, ни США, ни всему миру", - заявил Хань Вэньсю.
По его словам, в нынешнее время, когда "глобальная деревня" становится все меньше и меньше, Китай и США стали двумя крупнейшими экономиками мира, и их экономические связи определяются взаимодополняемостью их экономических структур и открытостью мировой экономики.
"На самом деле сейчас все меньше тех, кто действительно хочет разорвать связи, и все больше тех, что искренне хочет сотрудничать", - указал он.
 
ПекинКитайСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
Лента новостейМолния