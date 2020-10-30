https://ria.ru/20201030/perspektivy-1582206946.html

Представитель КПК оценил перспективы американо-китайских отношений

Представитель КПК оценил перспективы американо-китайских отношений

Полный разрыв связей Китая и США нереалистичен и не принесет пользы никому, заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель руководителя канцелярии... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T07:09

2020-10-30T07:09

2020-10-30T07:09

пекин

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575459200_0:266:2908:1902_1400x0_80_0_0_86718fe401f9c67c96a68d8833741d29.jpg

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Полный разрыв связей Китая и США нереалистичен и не принесет пользы никому, заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель руководителя канцелярии Центральной комиссии по экономическим и финансовым делам ЦК КПК Хань Вэньсю.По его словам, в нынешнее время, когда "глобальная деревня" становится все меньше и меньше, Китай и США стали двумя крупнейшими экономиками мира, и их экономические связи определяются взаимодополняемостью их экономических структур и открытостью мировой экономики."На самом деле сейчас все меньше тех, кто действительно хочет разорвать связи, и все больше тех, что искренне хочет сотрудничать", - указал он.

пекин

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекин, китай, сша, в мире