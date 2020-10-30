https://ria.ru/20201030/pansionat-1582249973.html

СК возбудил два дела после проверки пермского пансионата "Добрые руки"

СК возбудил два дела после проверки пермского пансионата "Добрые руки"

Два уголовных дела возбуждено по факту оказания в пермском пансионате пожилым людям услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатности... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:18

2020-10-30T12:18

2020-10-30T12:18

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Два уголовных дела возбуждено по факту оказания в пермском пансионате пожилым людям услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатности должностных лиц контролирующих органов, сообщает СК РФ.Ранее следователи в Пермском крае организовали доследственную проверку пансионата, где пенсионеров якобы не кормят и пичкают снотворным."Следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по факту оказания лицам престарелого возраста услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), и халатности, допущенной должностными лицами контролирующих органов (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пансионате "Добрые руки", организованного жительницей Перми, услуги по уходу за пожилыми людьми осуществлялись без контроля медицинского персонала или других специалистов. В пансионате проживали 12 постояльцев, один из которых скончался.Сейчас все пожилые люди госпитализированы, им оказывается медпомощь. Следователи изучают документы, содержащие сведения о перечне, технологии оказания и стоимости услуг, опрашивают наемных работников. Кроме того, руководитель центра объявлена в розыск как подозреваемая.

https://ria.ru/20200827/pensionery-1576351564.html

https://ria.ru/20200819/1575941996.html

пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия