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Новое оружие России
https://ria.ru/20201030/oruzhie-1582303099.html
"Рособоронэкспорт" отчитался о выручке от продажи оружия за год
"Рособоронэкспорт" отчитался о выручке от продажи оружия за год
"Рособоронэкспорт" (РОЭ) за последний год продал оружия на сумму более 10 миллиардов долларов и заключил контракты на 9,17 миллиарда, сообщает в пятницу Центр... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:47
2020-10-30T15:47
новое оружие россии
руслан пухов
александр михеев
рособоронэкспорт
безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (РОЭ) за последний год продал оружия на сумму более 10 миллиардов долларов и заключил контракты на 9,17 миллиарда, сообщает в пятницу Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) на основании данных, согласованных с "Рособоронкэспортом"."С октября 2019 года по октябрь 2020 года подписано внешнеторговых контрактов на общую сумму 9,17 миллиарда долларов, за год получены валютные средства в объеме более 10 миллиардов долларов. При этом значительно сократился (более чем на 40%) объем задолженности инозаказчиков, возникший из-за введенных в отношении "Рособоронэкспорт" санкций", - говорится в релизе.В нем подчеркивается, что в условиях санкций и пандемии, на фоне обострившейся конкуренции на мировом рынке и появления на новых заметных игроков "Рособоронэкспорт" сохранил портфель заказов на уровне около 50 миллиардов долларов.Это обеспечивает загрузку более 700 российских предприятий ОПК на три года вперед, указано в релизе.Отмечая успехи компании, директор ЦАСТ Руслан Пухов вручил премию имени Огаркова генеральному директору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву.
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руслан пухов, александр михеев, рособоронэкспорт, безопасность

"Рособоронэкспорт" отчитался о выручке от продажи оружия за год

15:47 30.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтенд Рособоронэкспорта на XXIV Международной выставке "Интерполитех - 2020" в Москве
Стенд Рособоронэкспорта на XXIV Международной выставке Интерполитех - 2020 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (РОЭ) за последний год продал оружия на сумму более 10 миллиардов долларов и заключил контракты на 9,17 миллиарда, сообщает в пятницу Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) на основании данных, согласованных с "Рособоронкэспортом".
"С октября 2019 года по октябрь 2020 года подписано внешнеторговых контрактов на общую сумму 9,17 миллиарда долларов, за год получены валютные средства в объеме более 10 миллиардов долларов. При этом значительно сократился (более чем на 40%) объем задолженности инозаказчиков, возникший из-за введенных в отношении "Рособоронэкспорт" санкций", - говорится в релизе.
В нем подчеркивается, что в условиях санкций и пандемии, на фоне обострившейся конкуренции на мировом рынке и появления на новых заметных игроков "Рособоронэкспорт" сохранил портфель заказов на уровне около 50 миллиардов долларов.
Это обеспечивает загрузку более 700 российских предприятий ОПК на три года вперед, указано в релизе.
Отмечая успехи компании, директор ЦАСТ Руслан Пухов вручил премию имени Огаркова генеральному директору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву.
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Новое оружие РоссииРуслан ПуховАлександр МихеевРособоронэкспортБезопасность
 
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