https://ria.ru/20201030/oruzhie-1582303099.html

"Рособоронэкспорт" отчитался о выручке от продажи оружия за год

"Рособоронэкспорт" отчитался о выручке от продажи оружия за год

"Рособоронэкспорт" (РОЭ) за последний год продал оружия на сумму более 10 миллиардов долларов и заключил контракты на 9,17 миллиарда, сообщает в пятницу Центр... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:47

2020-10-30T15:47

2020-10-30T15:47

новое оружие россии

руслан пухов

александр михеев

рособоронэкспорт

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580602836_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0877a8d83cca27f4ed53d25e81bb957e.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (РОЭ) за последний год продал оружия на сумму более 10 миллиардов долларов и заключил контракты на 9,17 миллиарда, сообщает в пятницу Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) на основании данных, согласованных с "Рособоронкэспортом"."С октября 2019 года по октябрь 2020 года подписано внешнеторговых контрактов на общую сумму 9,17 миллиарда долларов, за год получены валютные средства в объеме более 10 миллиардов долларов. При этом значительно сократился (более чем на 40%) объем задолженности инозаказчиков, возникший из-за введенных в отношении "Рособоронэкспорт" санкций", - говорится в релизе.В нем подчеркивается, что в условиях санкций и пандемии, на фоне обострившейся конкуренции на мировом рынке и появления на новых заметных игроков "Рособоронэкспорт" сохранил портфель заказов на уровне около 50 миллиардов долларов.Это обеспечивает загрузку более 700 российских предприятий ОПК на три года вперед, указано в релизе.Отмечая успехи компании, директор ЦАСТ Руслан Пухов вручил премию имени Огаркова генеральному директору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву.

https://ria.ru/20191217/1562475616.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан пухов, александр михеев, рособоронэкспорт, безопасность