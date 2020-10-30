https://ria.ru/20201030/nastavniki-1582036308.html
Более 230 москвичей готовы делиться жизненным опытом с детьми-сиротами
Более 230 москвичей готовы делиться жизненным опытом с детьми-сиротами
Более 230 москвичей стали участниками проекта помощи детям-сиротам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "Давай друЖИТЬ!", который стартовал в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:00
2020-10-30T08:00
2020-10-30T12:39
хорошие новости
департамент труда и соцзащиты москвы
хорошие новости
москва
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Более 230 москвичей стали участниками проекта помощи детям-сиротам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "Давай друЖИТЬ!", который стартовал в сентябре 2020 года. Около ста человек рассматривают для себя путь долгосрочного наставничества, длительных дружеских отношений с ребенком, остальные готовы проводить разовые или регулярные тематические мастер-классы, сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения города Москвы, который стал организатором проекта.Наставник Ирина в юности работала в молодежной организации, которая проводила праздники для детей. Ей понравилось работать с детьми и захотелось помогать тем, кому это особенно нужно. В сентябре Ирина увидела новость о старте проекта "Давай друЖИТЬ!" и поняла, что это шанс, который ни в коем случае нельзя упускать. Сейчас Ирина заканчивает обучение, чтобы стать наставником, и готовится к знакомству со своим подопечным.В прошлом Николай уже участвовал в благотворительных проектах, он был автомобильным волонтером. О новом проекте Николай узнал из интернета. Сейчас он проходит обучение по программе наставничества в фонде "Старшие Братья Старшие Сестры" и совсем скоро познакомится со своим подопечным.А Екатерина в процессе собеседования и разговоров с психологами и сотрудниками Центра содействия семейному воспитанию решила, что готова даже к более серьезному шагу в своей жизни, и захотела пойти в школу приемных родителей. Если все сложится и решение принять в семью ребенка, который растет без родительского попечения, окрепнет, Екатерина сможет стать не просто наставником, а настоящей мамой."Многие откликнувшиеся на проект впервые узнали о возможности стать наставниками, и уже только это — очень хороший результат. Люди задумываются о том, как помогать системно, длительно, быть рядом. Нас такой отклик радует. Мы рассказываем всем, что значит стать наставником, какие качества должны быть у наставника, а уже дальше каждый принимает решение и оценивает свой внутренний ресурс. Иногда люди идут к наставничеству месяцы и годы. И это тоже хорошо — решение должно быть взвешенным и осознанным. Наши психологи поддерживают будущего наставника на всем пути в программу, отвечают на вопросы, помогают разрешить сомнения", — рассказала директор фонда "Старшие Братья Старшие Сестры" Нина Воронцова. Фонд стал партнером проекта "Давай друЖИТЬ!" с самого начала проекта.К проекту "Давай друЖИТЬ!" подключаются и другие НКО, такие как фонд "Мария мама", центр оздоровительной верховой езды "Нескучная физкультура", общественное движение "Собаки дарят тепло".Присоединиться к проекту "Давай друЖИТЬ!" может каждый. Узнать подробнее о наставничестве и социальном волонтерстве, а также заполнить заявку можно на сайте.
https://sn.ria.ru/20181127/1533391201.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
департамент труда и соцзащиты москвы, хорошие новости, москва
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Более 230 москвичей стали участниками проекта помощи детям-сиротам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "Давай друЖИТЬ!", который стартовал в сентябре 2020 года. Около ста человек рассматривают для себя путь долгосрочного наставничества, длительных дружеских отношений с ребенком, остальные готовы проводить разовые или регулярные тематические мастер-классы, сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения города Москвы, который стал организатором проекта.
Наставник Ирина в юности работала в молодежной организации, которая проводила праздники для детей. Ей понравилось работать с детьми и захотелось помогать тем, кому это особенно нужно. В сентябре Ирина увидела новость о старте проекта "Давай друЖИТЬ!" и поняла, что это шанс, который ни в коем случае нельзя упускать. Сейчас Ирина заканчивает обучение, чтобы стать наставником, и готовится к знакомству со своим подопечным.
В прошлом Николай уже участвовал в благотворительных проектах, он был автомобильным волонтером. О новом проекте Николай узнал из интернета. Сейчас он проходит обучение по программе наставничества в фонде "Старшие Братья Старшие Сестры" и совсем скоро познакомится со своим подопечным.
А Екатерина в процессе собеседования и разговоров с психологами и сотрудниками Центра содействия семейному воспитанию решила, что готова даже к более серьезному шагу в своей жизни, и захотела пойти в школу приемных родителей. Если все сложится и решение принять в семью ребенка, который растет без родительского попечения, окрепнет, Екатерина сможет стать не просто наставником, а настоящей мамой.
"Многие откликнувшиеся на проект впервые узнали о возможности стать наставниками, и уже только это — очень хороший результат. Люди задумываются о том, как помогать системно, длительно, быть рядом. Нас такой отклик радует. Мы рассказываем всем, что значит стать наставником, какие качества должны быть у наставника, а уже дальше каждый принимает решение и оценивает свой внутренний ресурс. Иногда люди идут к наставничеству месяцы и годы. И это тоже хорошо — решение должно быть взвешенным и осознанным. Наши психологи поддерживают будущего наставника на всем пути в программу, отвечают на вопросы, помогают разрешить сомнения", — рассказала директор фонда "Старшие Братья Старшие Сестры" Нина Воронцова. Фонд стал партнером проекта "Давай друЖИТЬ!" с самого начала проекта.
К проекту "Давай друЖИТЬ!" подключаются и другие НКО, такие как фонд "Мария мама", центр оздоровительной верховой езды "Нескучная физкультура", общественное движение "Собаки дарят тепло".
Присоединиться к проекту "Давай друЖИТЬ!" может каждый. Узнать подробнее о наставничестве и социальном волонтерстве, а также заполнить заявку можно на сайте
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