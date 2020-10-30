https://ria.ru/20201030/napadenie-1582345388.html

Муфтий Татарстана назвал нападение подростка на полицейских провокацией

Муфтий Татарстана назвал нападение подростка на полицейских провокацией

Мусульманская общественность Татарстана потрясена нападением подростка на отдел полиции в Кукморе и решительно осуждает терроризм и экстремизм во всех... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:22

2020-10-30T18:22

2020-10-30T18:22

религия и мировоззрение

камиль самигуллин

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Мусульманская общественность Татарстана потрясена нападением подростка на отдел полиции в Кукморе и решительно осуждает терроризм и экстремизм во всех проявлениях, заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.По информации МВД, около 00.30 пятницы молодой человек кинул на парковку отдела МВД по Кукморском району две бутылки с горючей смесью и попытался скрыться. При задержании он оказал активное сопротивление и нанес полицейскому несколько ударов ножом. Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, молодой человек 2004 года рождения скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на террористический акт" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По данным источника в правоохранительных органах, подросток при задержании выкрикивал фразы "Аллах Акбар, я вас всех убью!".Муфтий отметил, что молодой человек "сотворил вероломное злодеяние, святотатствуя именем Аллаха", не являясь при этом прихожанином ни одной из республиканских мечетей, где он мог бы "проникнуться светом подлинной веры". "Таким образом, террорист совершил не только уголовное преступление, покусившись на жизнь людей, но и попытался бросить тень на великие человеколюбивые ценности нашей святой и пречистой религии", - подчеркнул Самигуллин.Он выразил надежду, что "эта провокация не возымеет никакого действия", так как в республике ислам исповедуется исключительно как религия мира, добра и милосердия, а преступник, какими бы лозунгами он ни прикрывался, не имеет религии.Ранее в администрации Кукморского района РИА Новости сообщили, что семья подростка не была прописана в Татарстане. В министерстве образования и науки республики уточнили, что подросток с семьёй приехал в Кукмор в июле этого года, он – уроженец Алтайского края, проживал в башкирском Нефтекамске.

https://ria.ru/20201030/napadenie-1582257807.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции в Татарстане МВД Татарстана предоставило РИА Новости первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции МВД приводит детали ночной атаки в Татарстане: Около 0.30 участковый, парковавшийся у отдела полиции по Кукморскому району, заметил возгорание и осколки стекла. В это время подросток бросил на территорию еще один "коктейль Молотова" и попытался скрыться. Участковый и ночной дежурный бросились вдогонку, а когда настигли нападавшего, он начал угрожать им ножом. На неоднократные требования бросить оружие молодой человек не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ранил одного из полицейских. Силовики открыли огонь, нападавший скончался на месте. 2020-10-30T18:22 true PT0M35S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан), происшествия