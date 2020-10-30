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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582345388.html
Муфтий Татарстана назвал нападение подростка на полицейских провокацией
Муфтий Татарстана назвал нападение подростка на полицейских провокацией
Мусульманская общественность Татарстана потрясена нападением подростка на отдел полиции в Кукморе и решительно осуждает терроризм и экстремизм во всех... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:22
2020-10-30T18:22
религия и мировоззрение
камиль самигуллин
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Мусульманская общественность Татарстана потрясена нападением подростка на отдел полиции в Кукморе и решительно осуждает терроризм и экстремизм во всех проявлениях, заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.По информации МВД, около 00.30 пятницы молодой человек кинул на парковку отдела МВД по Кукморском району две бутылки с горючей смесью и попытался скрыться. При задержании он оказал активное сопротивление и нанес полицейскому несколько ударов ножом. Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, молодой человек 2004 года рождения скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на террористический акт" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По данным источника в правоохранительных органах, подросток при задержании выкрикивал фразы "Аллах Акбар, я вас всех убью!".Муфтий отметил, что молодой человек "сотворил вероломное злодеяние, святотатствуя именем Аллаха", не являясь при этом прихожанином ни одной из республиканских мечетей, где он мог бы "проникнуться светом подлинной веры". "Таким образом, террорист совершил не только уголовное преступление, покусившись на жизнь людей, но и попытался бросить тень на великие человеколюбивые ценности нашей святой и пречистой религии", - подчеркнул Самигуллин.Он выразил надежду, что "эта провокация не возымеет никакого действия", так как в республике ислам исповедуется исключительно как религия мира, добра и милосердия, а преступник, какими бы лозунгами он ни прикрывался, не имеет религии.Ранее в администрации Кукморского района РИА Новости сообщили, что семья подростка не была прописана в Татарстане. В министерстве образования и науки республики уточнили, что подросток с семьёй приехал в Кукмор в июле этого года, он – уроженец Алтайского края, проживал в башкирском Нефтекамске.
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582257807.html
республика татарстан (татарстан)
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Первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции в Татарстане
МВД Татарстана предоставило РИА Новости первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции МВД приводит детали ночной атаки в Татарстане: Около 0.30 участковый, парковавшийся у отдела полиции по Кукморскому району, заметил возгорание и осколки стекла. В это время подросток бросил на территорию еще один "коктейль Молотова" и попытался скрыться. Участковый и ночной дежурный бросились вдогонку, а когда настигли нападавшего, он начал угрожать им ножом. На неоднократные требования бросить оружие молодой человек не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ранил одного из полицейских. Силовики открыли огонь, нападавший скончался на месте.
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камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан), происшествия

Муфтий Татарстана назвал нападение подростка на полицейских провокацией

18:22 30.10.2020
 
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Мусульманская общественность Татарстана потрясена нападением подростка на отдел полиции в Кукморе и решительно осуждает терроризм и экстремизм во всех проявлениях, заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
По информации МВД, около 00.30 пятницы молодой человек кинул на парковку отдела МВД по Кукморском району две бутылки с горючей смесью и попытался скрыться. При задержании он оказал активное сопротивление и нанес полицейскому несколько ударов ножом. Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, молодой человек 2004 года рождения скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на террористический акт" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По данным источника в правоохранительных органах, подросток при задержании выкрикивал фразы "Аллах Акбар, я вас всех убью!".

"Сегодня в Кукморе злоумышленник, уроженец Алтайского края, до недавнего переезда в Татарстан проживавший в Удмуртии и Башкортостане и попавший под влияние деструктивной идеологии, совершил нападение на отдел полиции… Мусульманская общественность Татарстана потрясена случившимся и решительно осуждает терроризм и экстремизм во всех его формах и проявлениях", - написал Самигуллин на странице в Instagram.

Муфтий отметил, что молодой человек "сотворил вероломное злодеяние, святотатствуя именем Аллаха", не являясь при этом прихожанином ни одной из республиканских мечетей, где он мог бы "проникнуться светом подлинной веры". "Таким образом, террорист совершил не только уголовное преступление, покусившись на жизнь людей, но и попытался бросить тень на великие человеколюбивые ценности нашей святой и пречистой религии", - подчеркнул Самигуллин.
Он выразил надежду, что "эта провокация не возымеет никакого действия", так как в республике ислам исповедуется исключительно как религия мира, добра и милосердия, а преступник, какими бы лозунгами он ни прикрывался, не имеет религии.
Ранее в администрации Кукморского района РИА Новости сообщили, что семья подростка не была прописана в Татарстане. В министерстве образования и науки республики уточнили, что подросток с семьёй приехал в Кукмор в июле этого года, он – уроженец Алтайского края, проживал в башкирском Нефтекамске.
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Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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