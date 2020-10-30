https://ria.ru/20201030/napadenie-1582227590.html

СК возбудил дело после нападения подростка на полицейских в Татарстане

СК возбудил дело после нападения подростка на полицейских в Татарстане

В Татарстане после нападения подростка на отдел полиции возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт и о посягательстве на жизнь сотрудника... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:45

2020-10-30T10:45

2020-10-30T15:59

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане после нападения подростка на отдел полиции возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщается на сайте Следственного комитета.Инцидент произошел минувшей ночью в городе Кукмор. Молодой человек пытался поджечь местный отдел полиции, для чего бросил на парковку около здания две бутылки с зажигательной смесью. При задержании он оказал сопротивление и несколько раз ударил ножом одного из полицейских. Другой полицейский был вынужден применить табельное оружие и после предупредительных выстрелов открыл огонь на поражение. Молодой человек умер на месте до приезда скорой.Выяснилось, что это 16-летний местный житель. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика татарстан (татарстан), происшествия