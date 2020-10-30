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СК возбудил дело после нападения подростка на полицейских в Татарстане
СК возбудил дело после нападения подростка на полицейских в Татарстане
В Татарстане после нападения подростка на отдел полиции возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт и о посягательстве на жизнь сотрудника... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:45
2020-10-30T15:59
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане после нападения подростка на отдел полиции возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщается на сайте Следственного комитета.Инцидент произошел минувшей ночью в городе Кукмор. Молодой человек пытался поджечь местный отдел полиции, для чего бросил на парковку около здания две бутылки с зажигательной смесью. При задержании он оказал сопротивление и несколько раз ударил ножом одного из полицейских. Другой полицейский был вынужден применить табельное оружие и после предупредительных выстрелов открыл огонь на поражение. Молодой человек умер на месте до приезда скорой.Выяснилось, что это 16-летний местный житель. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика татарстан (татарстан), происшествия

СК возбудил дело после нападения подростка на полицейских в Татарстане

10:45 30.10.2020 (обновлено: 15:59 30.10.2020)
 
© Фото : МВД по Республике ТатарстанЗдание ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан
Здание ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : МВД по Республике Татарстан
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане после нападения подростка на отдел полиции возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщается на сайте Следственного комитета.
Инцидент произошел минувшей ночью в городе Кукмор. Молодой человек пытался поджечь местный отдел полиции, для чего бросил на парковку около здания две бутылки с зажигательной смесью. При задержании он оказал сопротивление и несколько раз ударил ножом одного из полицейских. Другой полицейский был вынужден применить табельное оружие и после предупредительных выстрелов открыл огонь на поражение. Молодой человек умер на месте до приезда скорой.
Выяснилось, что это 16-летний местный житель. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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