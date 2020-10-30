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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201030/naemniki-1582223918.html
Россия не отрицает угрозу "просачивания" сирийских наемников из Карабаха
Россия не отрицает угрозу "просачивания" сирийских наемников из Карабаха
В МИД РФ не отрицают опасность "просачивания" в Россию наемников из Сирии и Ливии, участвующих в боях в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:20
2020-10-30T11:41
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
сирия
сша
армения
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В МИД РФ не отрицают опасность "просачивания" в Россию наемников из Сирии и Ливии, участвующих в боях в Нагорном Карабахе."Мелочей в борьбе с терроризмом не бывает. Важно анализировать любые риски, в том числе потенциальные, работать на опережение", - заметил он."Российские правоохранительные органы самым внимательным образом отслеживают ситуацию и, как говорится, "держат руку на пульсе"", - заключил Сыромолотов.Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет уже о тысячах радикалов.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
https://ria.ru/20201029/barda-1582059926.html
нагорный карабах
сирия
сша
армения
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нагорный карабах, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сирия, сша, армения, в мире

Россия не отрицает угрозу "просачивания" сирийских наемников из Карабаха

10:20 30.10.2020 (обновлено: 11:41 30.10.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В МИД РФ не отрицают опасность "просачивания" в Россию наемников из Сирии и Ливии, участвующих в боях в Нагорном Карабахе.
"Отрицать такую опасность, безусловно, нельзя", - заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Мелочей в борьбе с терроризмом не бывает. Важно анализировать любые риски, в том числе потенциальные, работать на опережение", - заметил он.
"Российские правоохранительные органы самым внимательным образом отслеживают ситуацию и, как говорится, "держат руку на пульсе"", - заключил Сыромолотов.
Последствия обстрела города Барда - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет уже о тысячах радикалов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинСирияСШААрменияВ мире
 
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