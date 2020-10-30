https://ria.ru/20201030/naemniki-1582223918.html

Россия не отрицает угрозу "просачивания" сирийских наемников из Карабаха

Россия не отрицает угрозу "просачивания" сирийских наемников из Карабаха

В МИД РФ не отрицают опасность "просачивания" в Россию наемников из Сирии и Ливии, участвующих в боях в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:20

2020-10-30T10:20

2020-10-30T11:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

сирия

сша

армения

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В МИД РФ не отрицают опасность "просачивания" в Россию наемников из Сирии и Ливии, участвующих в боях в Нагорном Карабахе."Мелочей в борьбе с терроризмом не бывает. Важно анализировать любые риски, в том числе потенциальные, работать на опережение", - заметил он."Российские правоохранительные органы самым внимательным образом отслеживают ситуацию и, как говорится, "держат руку на пульсе"", - заключил Сыромолотов.Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет уже о тысячах радикалов.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20201029/barda-1582059926.html

нагорный карабах

сирия

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сирия, сша, армения, в мире