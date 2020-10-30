Россия не отрицает угрозу "просачивания" сирийских наемников из Карабаха
10:20 30.10.2020 (обновлено: 11:41 30.10.2020)
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В МИД РФ не отрицают опасность "просачивания" в Россию наемников из Сирии и Ливии, участвующих в боях в Нагорном Карабахе.
"Отрицать такую опасность, безусловно, нельзя", - заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Мелочей в борьбе с терроризмом не бывает. Важно анализировать любые риски, в том числе потенциальные, работать на опережение", - заметил он.
"Российские правоохранительные органы самым внимательным образом отслеживают ситуацию и, как говорится, "держат руку на пульсе"", - заключил Сыромолотов.
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявлял, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет уже о тысячах радикалов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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