https://ria.ru/20201030/mamina-radost-redkie-obyatiya-samki-leoparda-i-ee-kotenka-popali-v-kadr-1582269065.html

Мамина радость: редкие объятия самки леопарда и ее котенка попали в кадр

Мамина радость: редкие объятия самки леопарда и ее котенка попали в кадр

Уникальные кадры попали в объектив фотоловушки национального парка "Земля леопарда" в Приморье. На них видно, как самка дальневосточного леопарда вылизывает мордочку своему котенку.

2020-10-30T13:31

2020-10-30T13:31

2020-10-30T13:31

дальний восток

национальный парк "земля леопарда"

видео

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Раньше подобный момент заснять не удавалось. Ведь обычно заботливые матери, которые в одиночку оберегают и выкармливают детенышей, держат их в укромных местах. Ученые объясняют, что подобное поведение, груминг – проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу и только в комфортных для них условиях.

дальний восток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мамина радость: редкие объятия самки леопарда и ее котенка попали в кадр Уникальные кадры попали в объектив фотоловушки национального парка "Земля леопарда" в Приморье. На них видно, как самка дальневосточного леопарда вылизывает мордочку своему котенку. Раньше подобный момент заснять не удавалось. Ведь обычно заботливые матери, которые в одиночку оберегают и выкармливают детенышей, держат их в укромных местах. Ученые объясняют, что подобное поведение, груминг – проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу и только в комфортных для них условиях. 2020-10-30T13:31 true PT0M45S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, дальний восток, национальный парк "земля леопарда", видео