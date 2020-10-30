https://ria.ru/20201030/mamina-radost-redkie-obyatiya-samki-leoparda-i-ee-kotenka-popali-v-kadr-1582269065.html
Мамина радость: редкие объятия самки леопарда и ее котенка попали в кадр
Мамина радость: редкие объятия самки леопарда и ее котенка попали в кадр
Уникальные кадры попали в объектив фотоловушки национального парка "Земля леопарда" в Приморье. На них видно, как самка дальневосточного леопарда вылизывает мордочку своему котенку.
2020-10-30T13:31
2020-10-30T13:31
2020-10-30T13:31
дальний восток
национальный парк "земля леопарда"
видео
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Раньше подобный момент заснять не удавалось. Ведь обычно заботливые матери, которые в одиночку оберегают и выкармливают детенышей, держат их в укромных местах. Ученые объясняют, что подобное поведение, груминг – проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу и только в комфортных для них условиях.
дальний восток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мамина радость: редкие объятия самки леопарда и ее котенка попали в кадр
Уникальные кадры попали в объектив фотоловушки национального парка "Земля леопарда" в Приморье. На них видно, как самка дальневосточного леопарда вылизывает мордочку своему котенку. Раньше подобный момент заснять не удавалось. Ведь обычно заботливые матери, которые в одиночку оберегают и выкармливают детенышей, держат их в укромных местах. Ученые объясняют, что подобное поведение, груминг – проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу и только в комфортных для них условиях.
2020-10-30T13:31
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PT0M45S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дальний восток, национальный парк "земля леопарда", видео
Мамина радость: редкие объятия самки леопарда и ее котенка попали в кадр
Уникальные кадры попали в объектив фотоловушки национального парка "Земля леопарда" в Приморье. На них видно, как самка дальневосточного леопарда вылизывает мордочку своему котенку.