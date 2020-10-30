https://ria.ru/20201030/makhinatsii-1582297514.html
Суд вынес приговор экс-мэру Евпатории Филонову за махинации
Суд вынес приговор экс-мэру Евпатории Филонову за махинации
Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил экс-главу администрации Евпатории Андрея Филонова, который обвинялся в превышении должностных полномочий и... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:23
2020-10-30T15:23
2020-10-30T15:41
симферополь
евпатория
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил экс-главу администрации Евпатории Андрея Филонова, который обвинялся в превышении должностных полномочий и махинациями с землей к 3 годам 8 месяцам в колонии-поселении.Адвокат экс-главы Евпатории Андрея Филонова Александр Вольвач считает, что его подзащитному останется провести в колонии меньше года."Если в СИЗО он был примерно год и 7 месяцев, то, ориентировочно, это три года колонии поселения. То есть, останется несколько месяцев быть в колонии-поселении", - сказал адвокат Вольвач журналистам.Он добавил, что адвокаты намерены подать апелляцию в Верховный суд Крыма на решение суда, но окончательное решение об этом примет Филонов. Сами адвокаты не удовлетворены приговором суда, так как требовали его оправдания.Приговором Филонову также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, хозяйственных и организационных функций в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 1 год и 6 месяцев (после отбытия наказания). Арест Филонова сохранится до вступления приговора в законную силу.В ноябре 2019 года Филонов на своей странице в соцсети через адвоката сообщил о завершении следствия и начале ознакомления с делом, все это время суд оставлял его в СИЗО, отказывая в домашнем аресте.Филонова задержали 3 апреля 2019 года. По версии следствия, по указанию главы администрации был изменен вид назначения земельных участков общей площадью около 14 гектаров для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Евпаторийский горсовет отстранил Филонова от исполнения обязанностей. Новым главой администрации в октябре избран Роман Тихончук, который ранее был депутатом горсовета Евпатории.
https://realty.ria.ru/20201026/aferisty-1581587796.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/proisshestviya-1577862830.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, евпатория, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости.
Железнодорожный районный суд Симферополя
приговорил экс-главу администрации Евпатории Андрея Филонова
, который обвинялся в превышении должностных полномочий и махинациями с землей к 3 годам 8 месяцам в колонии-поселении.
"Филонову назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев", - сообщил представитель суда журналистам, отметив, что Филонов будет отбывать наказание в колонии-поселении.
Адвокат экс-главы Евпатории Андрея Филонова Александр Вольвач считает, что его подзащитному останется провести в колонии меньше года.
"Если в СИЗО он был примерно год и 7 месяцев, то, ориентировочно, это три года колонии поселения. То есть, останется несколько месяцев быть в колонии-поселении", - сказал адвокат Вольвач журналистам.
Он добавил, что адвокаты намерены подать апелляцию в Верховный суд Крыма на решение суда, но окончательное решение об этом примет Филонов. Сами адвокаты не удовлетворены приговором суда, так как требовали его оправдания.
Приговором Филонову также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, хозяйственных и организационных функций в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 1 год и 6 месяцев (после отбытия наказания). Арест Филонова сохранится до вступления приговора в законную силу.
В ноябре 2019 года Филонов на своей странице в соцсети через адвоката сообщил о завершении следствия и начале ознакомления с делом, все это время суд оставлял его в СИЗО, отказывая в домашнем аресте.
Филонова задержали 3 апреля 2019 года. По версии следствия, по указанию главы администрации был изменен вид назначения земельных участков общей площадью около 14 гектаров для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Евпаторийский горсовет отстранил Филонова от исполнения обязанностей. Новым главой администрации в октябре избран Роман Тихончук, который ранее был депутатом горсовета Евпатории.