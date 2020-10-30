https://ria.ru/20201030/makhinatsii-1582297514.html

Суд вынес приговор экс-мэру Евпатории Филонову за махинации

Суд вынес приговор экс-мэру Евпатории Филонову за махинации

Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил экс-главу администрации Евпатории Андрея Филонова, который обвинялся в превышении должностных полномочий и... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:23

2020-10-30T15:23

2020-10-30T15:41

симферополь

евпатория

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155233/79/1552337921_0:64:798:513_1400x0_80_0_0_b77d6d13b2cc6db3f0d5f5d3727e71c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил экс-главу администрации Евпатории Андрея Филонова, который обвинялся в превышении должностных полномочий и махинациями с землей к 3 годам 8 месяцам в колонии-поселении.Адвокат экс-главы Евпатории Андрея Филонова Александр Вольвач считает, что его подзащитному останется провести в колонии меньше года."Если в СИЗО он был примерно год и 7 месяцев, то, ориентировочно, это три года колонии поселения. То есть, останется несколько месяцев быть в колонии-поселении", - сказал адвокат Вольвач журналистам.Он добавил, что адвокаты намерены подать апелляцию в Верховный суд Крыма на решение суда, но окончательное решение об этом примет Филонов. Сами адвокаты не удовлетворены приговором суда, так как требовали его оправдания.Приговором Филонову также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, хозяйственных и организационных функций в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 1 год и 6 месяцев (после отбытия наказания). Арест Филонова сохранится до вступления приговора в законную силу.В ноябре 2019 года Филонов на своей странице в соцсети через адвоката сообщил о завершении следствия и начале ознакомления с делом, все это время суд оставлял его в СИЗО, отказывая в домашнем аресте.Филонова задержали 3 апреля 2019 года. По версии следствия, по указанию главы администрации был изменен вид назначения земельных участков общей площадью около 14 гектаров для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Евпаторийский горсовет отстранил Филонова от исполнения обязанностей. Новым главой администрации в октябре избран Роман Тихончук, который ранее был депутатом горсовета Евпатории.

https://realty.ria.ru/20201026/aferisty-1581587796.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/proisshestviya-1577862830.html

симферополь

евпатория

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, евпатория, происшествия