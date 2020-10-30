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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/lekarstvo-1582273059.html
Минздрав оценил ситуацию с дефицитом препарата для лечения COVID-19
Минздрав оценил ситуацию с дефицитом препарата для лечения COVID-19
Медицинские организации России полностью обеспечены препаратом "Клексан", который включён в схемы лечения COVID-19, но дефицит препарата в аптеках наблюдается,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:46
2020-10-30T13:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Медицинские организации России полностью обеспечены препаратом "Клексан", который включён в схемы лечения COVID-19, но дефицит препарата в аптеках наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее издание РБК сообщило, что жизненно важный препарат "Клексан", который назначают в том числе беременным, пропал из аптек."Наблюдающаяся сейчас дефектура (дефицит) лекарственного препарата "Клексан" связана с повышенным спросом, поскольку препарат включен в схемы лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19... Данный препарат, в первую очередь, используется в комплексной терапии пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационарных условиях. Поэтому все медицинские организации полностью обеспечены "Клексаном" и его аналогами, а также имеют их необходимый запас",- говорится в сообщении.До пандемии "Клексан" обычно назначался беременным женщинам, поэтому ввозимый в страну объем препарата, полностью покрывал имеющийся спрос, пояснили в пресс-службе.Минздрав РФ держит ситуацию с препаратом на контроле, подчеркнули в пресс-службе."По информации производителя, в настоящее время вышеуказанный лекарственный препарат имеется на складах дистрибьюторов. Очередная поставка лекарственного препарата "Клексан" была осуществлена 22 октября текущего года", - уточнили в ведомстве.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201026/lechenie-1581669336.html
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582039619.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Минздрав оценил ситуацию с дефицитом препарата для лечения COVID-19

13:46 30.10.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Медицинские организации России полностью обеспечены препаратом "Клексан", который включён в схемы лечения COVID-19, но дефицит препарата в аптеках наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее издание РБК сообщило, что жизненно важный препарат "Клексан", который назначают в том числе беременным, пропал из аптек.
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"Наблюдающаяся сейчас дефектура (дефицит) лекарственного препарата "Клексан" связана с повышенным спросом, поскольку препарат включен в схемы лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19... Данный препарат, в первую очередь, используется в комплексной терапии пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационарных условиях. Поэтому все медицинские организации полностью обеспечены "Клексаном" и его аналогами, а также имеют их необходимый запас",- говорится в сообщении.
До пандемии "Клексан" обычно назначался беременным женщинам, поэтому ввозимый в страну объем препарата, полностью покрывал имеющийся спрос, пояснили в пресс-службе.
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Минздрав РФ держит ситуацию с препаратом на контроле, подчеркнули в пресс-службе.
"По информации производителя, в настоящее время вышеуказанный лекарственный препарат имеется на складах дистрибьюторов. Очередная поставка лекарственного препарата "Клексан" была осуществлена 22 октября текущего года", - уточнили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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