https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582366642.html

Греция обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Греция обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

В Греции за минувшие сутки выявили 1690 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 35 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в пятницу... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:47

2020-10-30T19:47

2020-10-30T19:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

греция

в мире

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АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявили 1690 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 35 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в пятницу национальная организация общественного здравоохранения.Это рекордное количество заразившихся за сутки.Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 37 196.За минувшие сутки пять человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 620 человека.В отделениях интенсивной терапии интубированы 128 человек. В связи с улучшением состояния из отделений ранее выписаны 286 пациента.В связи с резким ростом числа инфицированных премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в пятницу собирался объявить о новых мерах по борьбе со второй волной пандемии коронавируса. Однако он перенес на субботу телеобращение в связи с мощным землетрясением на острове Самос.В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу три региона Греции - Салоники, Лариса и Родопи в пятницу переведены на четвертый, "красный" уровень на карте эпидемиологической обстановки, что означает введение карантина - запрещено передвижение за пределы соответствующего региона. Салоники являются вторым по величине городом Греции, население с пригородными районами превышает 1,1 миллиона человек. Еще девять регионов переведены в "оранжевую" зону и два в "желтую". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582253687.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

греция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, греция, в мире