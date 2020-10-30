Греция обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19
АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявили 1690 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 35 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в пятницу национальная организация общественного здравоохранения.
Это рекордное количество заразившихся за сутки.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 37 196.
За минувшие сутки пять человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 620 человека.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 128 человек. В связи с улучшением состояния из отделений ранее выписаны 286 пациента.
В связи с резким ростом числа инфицированных премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в пятницу собирался объявить о новых мерах по борьбе со второй волной пандемии коронавируса. Однако он перенес на субботу телеобращение в связи с мощным землетрясением на острове Самос.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу три региона Греции - Салоники, Лариса и Родопи в пятницу переведены на четвертый, "красный" уровень на карте эпидемиологической обстановки, что означает введение карантина - запрещено передвижение за пределы соответствующего региона. Салоники являются вторым по величине городом Греции, население с пригородными районами превышает 1,1 миллиона человек. Еще девять регионов переведены в "оранжевую" зону и два в "желтую".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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