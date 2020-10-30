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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582287600.html
Воробьев назвал сроки вакцинации от коронавируса в Подмосковье
Воробьев назвал сроки вакцинации от коронавируса в Подмосковье
Более 60 пунктов вакцинации от коронавируса готовят в Подмосковье, системно жителей региона начнут прививать уже в ноябре, заявил губернатор Московской области... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:40
2020-10-30T15:34
новости подмосковья
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Более 60 пунктов вакцинации от коронавируса готовят в Подмосковье, системно жителей региона начнут прививать уже в ноябре, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Прививку можно будет сделать бесплатно, в рамках системы ОМС, отметил губернатор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

Воробьев назвал сроки вакцинации от коронавируса в Подмосковье

14:40 30.10.2020 (обновлено: 15:34 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Тамбове
Вакцинация от коронавируса в Тамбове - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Более 60 пунктов вакцинации от коронавируса готовят в Подмосковье, системно жителей региона начнут прививать уже в ноябре, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Мы готовим 62 пункта и другие ресурсы для вакцинации – системно прививки от ковида начнём делать в ноябре, а массово - в декабре", - написал Воробьев в своём Instagram-аккаунте.

Прививку можно будет сделать бесплатно, в рамках системы ОМС, отметил губернатор.
"Вакцина – безопаснее, чем болеть", - добавил Воробьев, отметив, что некоторые врачи, работающие в красной зоне, уже сделали прививку от COVID-19.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Новости ПодмосковьяКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
 
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