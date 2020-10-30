https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582287600.html
Воробьев назвал сроки вакцинации от коронавируса в Подмосковье
Воробьев назвал сроки вакцинации от коронавируса в Подмосковье
Более 60 пунктов вакцинации от коронавируса готовят в Подмосковье, системно жителей региона начнут прививать уже в ноябре, заявил губернатор Московской области... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:40
2020-10-30T14:40
2020-10-30T15:34
новости подмосковья
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Более 60 пунктов вакцинации от коронавируса готовят в Подмосковье, системно жителей региона начнут прививать уже в ноябре, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Прививку можно будет сделать бесплатно, в рамках системы ОМС, отметил губернатор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582282925.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество