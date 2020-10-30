https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582287600.html

Воробьев назвал сроки вакцинации от коронавируса в Подмосковье

Воробьев назвал сроки вакцинации от коронавируса в Подмосковье

Более 60 пунктов вакцинации от коронавируса готовят в Подмосковье, системно жителей региона начнут прививать уже в ноябре, заявил губернатор Московской области... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:40

2020-10-30T14:40

2020-10-30T15:34

новости подмосковья

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580869202_0:38:2866:1650_1400x0_80_0_0_f8ca6c20a802f8d2e67c212bc28efe9e.jpg

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Более 60 пунктов вакцинации от коронавируса готовят в Подмосковье, системно жителей региона начнут прививать уже в ноябре, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Прививку можно будет сделать бесплатно, в рамках системы ОМС, отметил губернатор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582282925.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество