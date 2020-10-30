https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582274117.html

Рабочая группа Госсовета обсудила поручения Путина по борьбе с COVID-19

Рабочая группа Госсовета обсудила поручения Путина по борьбе с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:50

2020-10-30T13:50

2020-10-30T13:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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владимир путин

москва

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, обсуждалось выполнение поручений президента по борьбе с COVID-19, в том числе и массовую вакцинацию от коронавируса, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.Уточняется, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Федерации."В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. На совещании обсуждались вопросы выполнения поручений президента Российской Федерации в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", — сообщили в пресс-службе.В частности, были обсуждены вопросы увеличения объемов тестирования и дооснащения лабораторий современным оборудованием, лекарственного обеспечения больных с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении, соблюдения масочного режима в общественных местах, а также подготовки к массовой вакцинации, включая создание прививочных пунктов и доставку партий вакцины в регионы.Помимо этого, на Госсовете обсудили вопросы повышения эффективности работы амбулаторно-поликлинического звена, создания телемедицинских центров, а также введения дополнительных мер по защите от коронавируса, в том числе и домашнего режима, для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями."Должен сказать, что за последний год правительство Российской Федерации значительно изменило свой стиль работы. На фоне коронавируса мы стали работать действительно как единая команда, подчиняясь тем вызовам, которые есть в нашей стране. Я уверен что реализация нацпроектов будет продолжаться в том же стиле, который сегодня есть у правительства Российской Федерации и регионов", - сообщил Собянин.Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента РФ Владимира Путина. Собянин был назначен руководителем рабочей группы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/vaktsinatsiya-1582096967.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, владимир путин, москва, общество