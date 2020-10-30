https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582227898.html
В России за сутки умерли 355 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 355 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 355 смертей людей с COVID-19, за все время - 27 656, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:44
2020-10-30T10:44
2020-10-30T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
ростовская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 355 смертей людей с COVID-19, за все время - 27 656, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 69 случаев подтверждены в Москве, 36 - в Санкт-Петербурге, 15 - в Ростовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
москва
ростовская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество