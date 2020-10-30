https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582227898.html

В России за сутки умерли 355 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 355 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 355 смертей людей с COVID-19, за все время - 27 656, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:44

2020-10-30T10:44

2020-10-30T10:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

ростовская область

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 355 смертей людей с COVID-19, за все время - 27 656, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 69 случаев подтверждены в Москве, 36 - в Санкт-Петербурге, 15 - в Ростовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

ростовская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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