https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582227278.html

В Москве выявили 5268 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 5268 новых случаев COVID-19

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5268, Санкт-Петербурге - 801, Подмосковье - 524, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:43

2020-10-30T10:43

2020-10-30T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5268, Санкт-Петербурге - 801, Подмосковье - 524, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Еврейской автономной области - 42, Чечне - 12, Ненецком автономном округе - шесть.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество