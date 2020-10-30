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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582227278.html
В Москве выявили 5268 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5268 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5268, Санкт-Петербурге - 801, Подмосковье - 524, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:43
2020-10-30T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5268, Санкт-Петербурге - 801, Подмосковье - 524, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Еврейской автономной области - 42, Чечне - 12, Ненецком автономном округе - шесть.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 5268 новых случаев COVID-19

10:43 30.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре "Москва"
Медицинский работник и пациенты в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5268, Санкт-Петербурге - 801, Подмосковье - 524, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 5268, 2. Санкт-Петербург 801, 3. Московская область 524", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Еврейской автономной области - 42, Чечне - 12, Ненецком автономном округе - шесть.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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