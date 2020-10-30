Эксперт рассказал, когда будет пик второй волны коронавируса в России
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. Вторая волна нового коронавируса COVID-19 в России еще не завершилась и, возможно, не достигла пика, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
Выступая на мероприятии биотехнологического форума OpenBio в наукограде Кольцово под Новосибирском, он сообщил, что по данным на утро 30 октября в мире количество инфицированных новым коронавирусом достигло уже 45 миллионов человек, а около 1,8 миллиона человек погибли, что показывает, что COVID-19 намного опаснее гриппа.
"Заболеваемость в России все-таки существенно уменьшилась по сравнению с маем в июле-августе, но теперь она опять поднялась. И она уже превышает цифру в 18 тысяч в день, правда есть намек, что она все-таки затормозилась, но это превышает в полтора раза заболеваемость ту, которая была в мае. Совершенно очевидно, что это вторая волна, и она еще пока не завершилась и возможно, что своего максимума еще не прошла", - сказал Нетесов.
Эксперт отметил, что на распространение инфекции напрямую влияет соблюдение масочного режима. Он считает, что необходимо подходить к ношению масок более строго.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.