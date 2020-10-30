https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582215949.html

Эксперт рассказал, когда будет пик второй волны коронавируса в России

Эксперт рассказал, когда будет пик второй волны коронавируса в России

Вторая волна нового коронавируса COVID-19 в России еще не завершилась и, возможно, не достигла пика, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:25

2020-10-30T09:25

2020-10-30T09:25

распространение нового коронавируса

сергей нетесов

коронавирус covid-19

российская академия наук

кольцово

общество

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НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. Вторая волна нового коронавируса COVID-19 в России еще не завершилась и, возможно, не достигла пика, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Выступая на мероприятии биотехнологического форума OpenBio в наукограде Кольцово под Новосибирском, он сообщил, что по данным на утро 30 октября в мире количество инфицированных новым коронавирусом достигло уже 45 миллионов человек, а около 1,8 миллиона человек погибли, что показывает, что COVID-19 намного опаснее гриппа.Эксперт отметил, что на распространение инфекции напрямую влияет соблюдение масочного режима. Он считает, что необходимо подходить к ношению масок более строго.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/vaktsiny-1582103919.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/kovid-1580825135.html

кольцово

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нетесов, коронавирус covid-19, российская академия наук, кольцово, общество