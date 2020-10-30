https://ria.ru/20201030/kholodilnik-1582246360.html
Умный холодильник от Xiaomi получил поддержку 5G
Умный холодильник от Xiaomi получил поддержку 5G
Подразделение компании Xiaomi Viomi анонсировало холодильник 21Face 5GIoT с умным функционалом. О выходе необычной бытовой техники сообщает Gizmochina. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:56
2020-10-30T11:56
2020-10-30T11:56
риа наука
5g
xiaomi inc
технологии
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Подразделение компании Xiaomi Viomi анонсировало холодильник 21Face 5GIoT с умным функционалом. О выходе необычной бытовой техники сообщает Gizmochina.Как холодильник, прибор представляет собой двустворчатую конструкцию с объемом 50 литров. Xiaomi обещает, что он относительно тихо работает — уровень шума не превышает 38 децибелов.С умными функциями здесь интереснее — холодильник получил 21-дюймовый сенсорный дисплей. Через него можно смотреть видео, в том числе и потоковое, а также организовывать сеансы видеосвязи.Холодильник 21Face 5GIoT стал одним из первых в мире с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Но в Интернет можно выходить и по Wi-Fi 6. Устройство поддерживает голосовое управление.Пока 21Face 5GIoT доступен лишь на китайском рынке. Там за него просят 4999 юаней (59 000 рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20201016/seti-5g-1580028142.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
5g, xiaomi inc, технологии
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Подразделение компании Xiaomi Viomi анонсировало холодильник 21Face 5GIoT с умным функционалом. О выходе необычной бытовой техники сообщает
Gizmochina.
Как холодильник, прибор представляет собой двустворчатую конструкцию с объемом 50 литров. Xiaomi обещает, что он относительно тихо работает — уровень шума не превышает 38 децибелов.
С умными функциями здесь интереснее — холодильник получил 21-дюймовый сенсорный дисплей. Через него можно смотреть видео, в том числе и потоковое, а также организовывать сеансы видеосвязи.
Холодильник 21Face 5GIoT стал одним из первых в мире с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Но в Интернет можно выходить и по Wi-Fi 6. Устройство поддерживает голосовое управление.
Пока 21Face 5GIoT доступен лишь на китайском рынке. Там за него просят 4999 юаней (59 000 рублей по текущему курсу).