https://ria.ru/20201030/karabakh-1582253846.html

В НКР обстреляли дорогу, связывающую Степанакерт с территорией Армении

В НКР обстреляли дорогу, связывающую Степанакерт с территорией Армении

Единственная дорога, связывающая столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт и еще ряд населенных пунктов Карабаха с территорией Армении,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:38

2020-10-30T12:38

2020-10-30T12:38

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ 30 окт - РИА Новости. Единственная дорога, связывающая столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт и еще ряд населенных пунктов Карабаха с территорией Армении, подверглась обстрелу, передаёт корреспондент РИА Новости.Несколько взрывов прозвучали в районе 11.00 (10.00 мск) в непосредственной близости к автомобильной дороге, ведущей из армянского города Горис в Степанакерт. Разрушений инфраструктуры и жертв среди мирного населения нет.Как передает корреспондент РИА Новости, во время обстрела эта часть трассы была оживлена. Среди проезжающего в тот момент транспорта было около пяти легковых автомобилей и три грузовика.Какие боеприпасы использовались при обстреле, пока неизвестно.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире