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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201030/karabakh-1582202239.html
Ереван пообещал внимательно изучить подходы Ирана по карабахской проблеме
Ереван пообещал внимательно изучить подходы Ирана по карабахской проблеме
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече с замглавы иранского МИД Аббасом Аракчи пообещал, что Ереван внимательно изучит подходы Тегерана по РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T02:51
2020-10-30T02:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
зограб мнацаканян
аббас аракчи
нагорный карабах
москва
иран
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече с замглавы иранского МИД Аббасом Аракчи пообещал, что Ереван внимательно изучит подходы Тегерана по карабахскому вопросу, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.Встреча состоялась в четверг вечером в армянской столице.Отмечается, что на встрече была выражена обоюдная обеспокоенность переправкой в регион международных террористов с Ближнего Востока.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
нагорный карабах
москва
иран
азербайджан
армения
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зограб мнацаканян, аббас аракчи, нагорный карабах, москва, иран, азербайджан, армения, в мире

Ереван пообещал внимательно изучить подходы Ирана по карабахской проблеме

02:51 30.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече с замглавы иранского МИД Аббасом Аракчи пообещал, что Ереван внимательно изучит подходы Тегерана по карабахскому вопросу, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
Встреча состоялась в четверг вечером в армянской столице.
"Аракчи рассказал о подходах своей страны в вопросе преодоления создавшейся ситуации и установления режима прекращения огня (в Карабахе - ред.). В этой связи министр иностранных дел Армении отметил, что подходы Ирана по нагорно-карабахской проблеме будут обстоятельно изучены", - говорится в сообщении на странице МИД Армении.
Отмечается, что на встрече была выражена обоюдная обеспокоенность переправкой в регион международных террористов с Ближнего Востока.
"Мнацаканян подчеркнул, что Армения понимает чувствительность Ирана в вопросе новых угроз региональной безопасности, и отметил важную роль этой страны в деле сохранения мира и стабильности в регионе", - заявили в пресс-службе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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28 октября, 14:05Инфографика
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЗограб МнацаканянАббас АракчиНагорный КарабахМоскваИранАзербайджанАрменияВ мире
 
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