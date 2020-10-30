https://ria.ru/20201030/karabakh-1582202239.html

Ереван пообещал внимательно изучить подходы Ирана по карабахской проблеме

Ереван пообещал внимательно изучить подходы Ирана по карабахской проблеме

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече с замглавы иранского МИД Аббасом Аракчи пообещал, что Ереван внимательно изучит подходы Тегерана по РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T02:51

2020-10-30T02:51

2020-10-30T02:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

зограб мнацаканян

аббас аракчи

нагорный карабах

москва

иран

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече с замглавы иранского МИД Аббасом Аракчи пообещал, что Ереван внимательно изучит подходы Тегерана по карабахскому вопросу, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.Встреча состоялась в четверг вечером в армянской столице.Отмечается, что на встрече была выражена обоюдная обеспокоенность переправкой в регион международных террористов с Ближнего Востока.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зограб мнацаканян, аббас аракчи, нагорный карабах, москва, иран, азербайджан, армения, в мире