Ереван пообещал внимательно изучить подходы Ирана по карабахской проблеме
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече с замглавы иранского МИД Аббасом Аракчи пообещал, что Ереван внимательно изучит подходы Тегерана по карабахскому вопросу, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
Встреча состоялась в четверг вечером в армянской столице.
"Аракчи рассказал о подходах своей страны в вопросе преодоления создавшейся ситуации и установления режима прекращения огня (в Карабахе - ред.). В этой связи министр иностранных дел Армении отметил, что подходы Ирана по нагорно-карабахской проблеме будут обстоятельно изучены", - говорится в сообщении на странице МИД Армении.
Отмечается, что на встрече была выражена обоюдная обеспокоенность переправкой в регион международных террористов с Ближнего Востока.
"Мнацаканян подчеркнул, что Армения понимает чувствительность Ирана в вопросе новых угроз региональной безопасности, и отметил важную роль этой страны в деле сохранения мира и стабильности в регионе", - заявили в пресс-службе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.