https://ria.ru/20201030/imuschestvo-1582327543.html
Глава КС Украины объяснил, почему не задекларировал имущество в Крыму
Глава КС Украины объяснил, почему не задекларировал имущество в Крыму
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:19
2020-10-30T17:19
2020-10-30T17:19
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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине.Ранее в пятницу пресс-служба украинской партии "Голос" сообщила, что уголовное дело возбуждено в отношении судей КС по статье о захвате госвласти."Полученный (от государства – ред.) участок приватизировался еще до аннексии Крыма. А когда произошла аннексия, были украинские кадастры, российские кадастры наложились и произошло смешивание границ (участков земли – ред.). Эта проблема возникла не только у меня. У меня тогда уже стоял дом… в 2018 году состоялась сделка… занимались этим юристы и, наверное, ничего лучше не придумали, кроме как урегулировать вопрос разграничения путем сделки купли-продажи", - сообщил Тупицкий на брифинге в пятницу. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".Он отметил, что не может въезжать в Крым, так как в РФ в отношении него возбуждено уголовное дело, а к его дому и земельному участку применены экономические санкции.Тупицкий уточнил, что в Крыму владеет участком земли размером 126 квадратных метров. "Почему я не внес его в реестр (не задекларировал – ред.)? Потому что до этого времени не знал, как это сделать. Я не признаю Крым российским", - объяснил глава КС.
https://ria.ru/20201030/ks-1582277133.html
https://ria.ru/20201030/zelenskiy-1582293868.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"голос", конституционный суд украины, украина, в мире