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Глава КС Украины объяснил, почему не задекларировал имущество в Крыму
Глава КС Украины объяснил, почему не задекларировал имущество в Крыму
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:19
2020-10-30T17:19
"голос"
конституционный суд украины
украина
в мире
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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине.Ранее в пятницу пресс-служба украинской партии "Голос" сообщила, что уголовное дело возбуждено в отношении судей КС по статье о захвате госвласти."Полученный (от государства – ред.) участок приватизировался еще до аннексии Крыма. А когда произошла аннексия, были украинские кадастры, российские кадастры наложились и произошло смешивание границ (участков земли – ред.). Эта проблема возникла не только у меня. У меня тогда уже стоял дом… в 2018 году состоялась сделка… занимались этим юристы и, наверное, ничего лучше не придумали, кроме как урегулировать вопрос разграничения путем сделки купли-продажи", - сообщил Тупицкий на брифинге в пятницу. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".Он отметил, что не может въезжать в Крым, так как в РФ в отношении него возбуждено уголовное дело, а к его дому и земельному участку применены экономические санкции.Тупицкий уточнил, что в Крыму владеет участком земли размером 126 квадратных метров. "Почему я не внес его в реестр (не задекларировал – ред.)? Потому что до этого времени не знал, как это сделать. Я не признаю Крым российским", - объяснил глава КС.
https://ria.ru/20201030/ks-1582277133.html
https://ria.ru/20201030/zelenskiy-1582293868.html
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"голос", конституционный суд украины, украина, в мире

Глава КС Украины объяснил, почему не задекларировал имущество в Крыму

17:19 30.10.2020
 
© Фото : Конституційний Суд УкраїниГлава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Конституційний Суд України
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине.
Ранее в пятницу пресс-служба украинской партии "Голос" сообщила, что уголовное дело возбуждено в отношении судей КС по статье о захвате госвласти.
Акция у здания Конституционного суда Украины - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
13:58
В КС Украины увидели признаки переворота в решении Зеленского о роспуске
"Полученный (от государства – ред.) участок приватизировался еще до аннексии Крыма. А когда произошла аннексия, были украинские кадастры, российские кадастры наложились и произошло смешивание границ (участков земли – ред.). Эта проблема возникла не только у меня. У меня тогда уже стоял дом… в 2018 году состоялась сделка… занимались этим юристы и, наверное, ничего лучше не придумали, кроме как урегулировать вопрос разграничения путем сделки купли-продажи", - сообщил Тупицкий на брифинге в пятницу. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".
Он отметил, что не может въезжать в Крым, так как в РФ в отношении него возбуждено уголовное дело, а к его дому и земельному участку применены экономические санкции.
Тупицкий уточнил, что в Крыму владеет участком земли размером 126 квадратных метров. "Почему я не внес его в реестр (не задекларировал – ред.)? Потому что до этого времени не знал, как это сделать. Я не признаю Крым российским", - объяснил глава КС.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
15:06
Глава КС Украины обратился к Зеленскому
 
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