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Германия улучшила прогноз по ВВП на 2020 год
Германия улучшила прогноз по ВВП на 2020 год
Правительство ФРГ улучшило прогноз по динамике ВВП страны на 2020 год: теперь ожидает снижения на 5,5% вместо 6,3%, заявил на пресс-конференции министр... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:40
2020-10-30T13:12
петер альтмайер
германия
европа
экономика
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БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. Правительство ФРГ улучшило прогноз по динамике ВВП страны на 2020 год: теперь ожидает снижения на 5,5% вместо 6,3%, заявил на пресс-конференции министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.Прогноз на 2021 год, напротив, ухудшен. Теперь кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,4% вместо ожидавшихся ранее 5,2%.По его словам, для 2021 года оценки "тяжелее", поскольку пандемия в Европе продолжает влиять на экономическую активность."Поэтому мы говорим, что мы ожидаем умеренного, но позитивного развития с восстановлением в 4,4%. Это восстановление зависит от дальнейшего хода пандемии, но я рассчитываю на принятые правительством меры по подавлению пандемии и поддержке экономики, которые могут помочь достичь этого роста", - сказал министр.Ранее Альтмайер неоднократно заявлял, что восстановления экономики ФРГ к "доковидному" уровню можно ожидать только в 2022 году.В середине октября ведущие немецкие экономические институты также представили свой осенний прогноз, в котором ухудшили оценки по динамике ВВП Германии. Теперь они ожидают снижения ВВП на 5,4% в 2020 году и роста на 4,7% в 2021 году (весенний прогноз предполагал спад на 4,2% и рост на 5,8% соответственно).Вместе с тем последние данные Федерального статистического бюро (Destatis) по динамике ВВП Германии оказались лучше прогнозов. Ранее в пятницу бюро сообщило, что ВВП крупнейшей экономики Европы в третьем квартале снизился на 4,1% в годовом выражении и вырос на 8,2% в квартальном. Аналитики ожидали снижения на 5,2% и роста на 7,3% соответственно.
https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html
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петер альтмайер, германия, европа, экономика

Германия улучшила прогноз по ВВП на 2020 год

12:40 30.10.2020 (обновлено: 13:12 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. Правительство ФРГ улучшило прогноз по динамике ВВП страны на 2020 год: теперь ожидает снижения на 5,5% вместо 6,3%, заявил на пресс-конференции министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Прогноз на 2021 год, напротив, ухудшен. Теперь кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,4% вместо ожидавшихся ранее 5,2%.

"Правительство ФРГ рассчитывает на то, что в 2020 году снижение ВВП составит 5,5%. Ранее в весеннем прогнозе мы закладывали снижение на 6,3%", - заявил Альтмайер, представляя осенний прогноз кабмина.

По его словам, для 2021 года оценки "тяжелее", поскольку пандемия в Европе продолжает влиять на экономическую активность.
"Поэтому мы говорим, что мы ожидаем умеренного, но позитивного развития с восстановлением в 4,4%. Это восстановление зависит от дальнейшего хода пандемии, но я рассчитываю на принятые правительством меры по подавлению пандемии и поддержке экономики, которые могут помочь достичь этого роста", - сказал министр.
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Ранее Альтмайер неоднократно заявлял, что восстановления экономики ФРГ к "доковидному" уровню можно ожидать только в 2022 году.
В середине октября ведущие немецкие экономические институты также представили свой осенний прогноз, в котором ухудшили оценки по динамике ВВП Германии. Теперь они ожидают снижения ВВП на 5,4% в 2020 году и роста на 4,7% в 2021 году (весенний прогноз предполагал спад на 4,2% и рост на 5,8% соответственно).
Вместе с тем последние данные Федерального статистического бюро (Destatis) по динамике ВВП Германии оказались лучше прогнозов. Ранее в пятницу бюро сообщило, что ВВП крупнейшей экономики Европы в третьем квартале снизился на 4,1% в годовом выражении и вырос на 8,2% в квартальном. Аналитики ожидали снижения на 5,2% и роста на 7,3% соответственно.
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