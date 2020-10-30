https://ria.ru/20201030/germaniya-1582254798.html

Германия улучшила прогноз по ВВП на 2020 год

Германия улучшила прогноз по ВВП на 2020 год

Правительство ФРГ улучшило прогноз по динамике ВВП страны на 2020 год: теперь ожидает снижения на 5,5% вместо 6,3%, заявил на пресс-конференции министр... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:40

2020-10-30T12:40

2020-10-30T13:12

петер альтмайер

германия

европа

экономика

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БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. Правительство ФРГ улучшило прогноз по динамике ВВП страны на 2020 год: теперь ожидает снижения на 5,5% вместо 6,3%, заявил на пресс-конференции министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.Прогноз на 2021 год, напротив, ухудшен. Теперь кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,4% вместо ожидавшихся ранее 5,2%.По его словам, для 2021 года оценки "тяжелее", поскольку пандемия в Европе продолжает влиять на экономическую активность."Поэтому мы говорим, что мы ожидаем умеренного, но позитивного развития с восстановлением в 4,4%. Это восстановление зависит от дальнейшего хода пандемии, но я рассчитываю на принятые правительством меры по подавлению пандемии и поддержке экономики, которые могут помочь достичь этого роста", - сказал министр.Ранее Альтмайер неоднократно заявлял, что восстановления экономики ФРГ к "доковидному" уровню можно ожидать только в 2022 году.В середине октября ведущие немецкие экономические институты также представили свой осенний прогноз, в котором ухудшили оценки по динамике ВВП Германии. Теперь они ожидают снижения ВВП на 5,4% в 2020 году и роста на 4,7% в 2021 году (весенний прогноз предполагал спад на 4,2% и рост на 5,8% соответственно).Вместе с тем последние данные Федерального статистического бюро (Destatis) по динамике ВВП Германии оказались лучше прогнозов. Ранее в пятницу бюро сообщило, что ВВП крупнейшей экономики Европы в третьем квартале снизился на 4,1% в годовом выражении и вырос на 8,2% в квартальном. Аналитики ожидали снижения на 5,2% и роста на 7,3% соответственно.

https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html

https://ria.ru/20200415/1570070997.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петер альтмайер, германия, европа, экономика