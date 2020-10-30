Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/geolokatsiya-1582195511.html
Эксперт сообщил лучший способ подделать геолокацию на смартфоне
Эксперт сообщил лучший способ подделать геолокацию на смартфоне
Самая подходящая, удобная и безопасная технология для этого — VPN. Если ей воспользоваться, можно поменять на смартфоне свое местонахождение вплоть до региона,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T03:10
2020-10-30T09:35
сергей кузьменко
россия
роскачество
смартфоны
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Определен лучший способ подделать геолокацию на смартфоне
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_0:161:3070:1888_1400x0_80_0_0_605c8ecc392b5ad7d4bdd788c64eb3ef.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Самая подходящая, удобная и безопасная технология для этого — VPN. Если ей воспользоваться, можно поменять на смартфоне свое местонахождение вплоть до региона, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Сервис можно использовать и по-другому — максимально полезно и полностью легально. В частности, шифровать и защищать передаваемые данные, когда вы пользуетесь мобильным банком с публичного Wi-Fi. Пригодится он и в случаях, когда нужно скрыть свой "цифровой след" при серфинге. Находясь в интернете, вы существенно повысите при помощи VPN уровень своей конфиденциальности и безопасности, защитите свои данные от мошенников, рассказал он.Стоит отметить, что данное приложение никак не способно навредить вашему смартфону – разумеется, если вы пользуетесь проверенным софтом от известных производителей, который высоко оценен и имеет много положительных отзывов. Это позволит максимально сохранить ваши персональные данные и повысить уровень безопасности, указывает Кузьменко.При этом он подчеркивает, что обход заблокированных Роскомнадзором ресурсов с помощью VPN нелегален. Это касается и других противоправных способов использования приложений, статус которых с точки зрения закона в настоящее время до конца не определен.
https://ria.ru/20201027/chat-1581843997.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_0f5b8c4e225537b548b6bbc9ec535e14.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кузьменко, россия, роскачество, смартфоны, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии

Эксперт сообщил лучший способ подделать геолокацию на смартфоне

03:10 30.10.2020 (обновлено: 09:35 30.10.2020)
 
© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Depositphotos / Im_Yanis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Самая подходящая, удобная и безопасная технология для этого — VPN. Если ей воспользоваться, можно поменять на смартфоне свое местонахождение вплоть до региона, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

"VPN позволяет избежать, например, региональных цен, которые отличаются для разных стран (некоторые магазины считают это нарушением правил использования). Особенно эта разница касается цен на авиабилеты и видеоигры, которые порой могут отличаться в несколько раз в зависимости от региона", — отмечает эксперт.

Сервис можно использовать и по-другому — максимально полезно и полностью легально. В частности, шифровать и защищать передаваемые данные, когда вы пользуетесь мобильным банком с публичного Wi-Fi. Пригодится он и в случаях, когда нужно скрыть свой "цифровой след" при серфинге. Находясь в интернете, вы существенно повысите при помощи VPN уровень своей конфиденциальности и безопасности, защитите свои данные от мошенников, рассказал он.
Стоит отметить, что данное приложение никак не способно навредить вашему смартфону – разумеется, если вы пользуетесь проверенным софтом от известных производителей, который высоко оценен и имеет много положительных отзывов. Это позволит максимально сохранить ваши персональные данные и повысить уровень безопасности, указывает Кузьменко.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 21:58
Популярные мессенджеры оказались опасными из-за простой функции
При этом он подчеркивает, что обход заблокированных Роскомнадзором ресурсов с помощью VPN нелегален. Это касается и других противоправных способов использования приложений, статус которых с точки зрения закона в настоящее время до конца не определен.
 
Сергей КузьменкоРоссияРоскачествоСмартфоныФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 20, раненых до 786
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
23:30В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Лента новостейМолния