https://ria.ru/20201030/geolokatsiya-1582195511.html

Эксперт сообщил лучший способ подделать геолокацию на смартфоне

Эксперт сообщил лучший способ подделать геолокацию на смартфоне

Самая подходящая, удобная и безопасная технология для этого — VPN. Если ей воспользоваться, можно поменять на смартфоне свое местонахождение вплоть до региона,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T03:10

2020-10-30T03:10

2020-10-30T09:35

сергей кузьменко

россия

роскачество

смартфоны

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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Определен лучший способ подделать геолокацию на смартфоне

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Самая подходящая, удобная и безопасная технология для этого — VPN. Если ей воспользоваться, можно поменять на смартфоне свое местонахождение вплоть до региона, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Сервис можно использовать и по-другому — максимально полезно и полностью легально. В частности, шифровать и защищать передаваемые данные, когда вы пользуетесь мобильным банком с публичного Wi-Fi. Пригодится он и в случаях, когда нужно скрыть свой "цифровой след" при серфинге. Находясь в интернете, вы существенно повысите при помощи VPN уровень своей конфиденциальности и безопасности, защитите свои данные от мошенников, рассказал он.Стоит отметить, что данное приложение никак не способно навредить вашему смартфону – разумеется, если вы пользуетесь проверенным софтом от известных производителей, который высоко оценен и имеет много положительных отзывов. Это позволит максимально сохранить ваши персональные данные и повысить уровень безопасности, указывает Кузьменко.При этом он подчеркивает, что обход заблокированных Роскомнадзором ресурсов с помощью VPN нелегален. Это касается и других противоправных способов использования приложений, статус которых с точки зрения закона в настоящее время до конца не определен.

https://ria.ru/20201027/chat-1581843997.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кузьменко, россия, роскачество, смартфоны, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии