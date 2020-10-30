Жириновский оценил вероятность гражданской войны во Франции
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что французские власти после террористических нападений запретят въезд всех мигрантов и начнут постепенную их депортацию за исключением тех, кто давно живет в стране и получил гражданство.
"Во Франции может начаться настоящая гражданская война и приняты по-настоящему жесткие меры, которые вызваны действиями мигрантов. Скорее всего, будет запрещен въезд всех мигрантов и начнется постепенная их депортация в те страны, откуда они прибыли. За исключением тех, кто давно живет, получил гражданство, полностью натурализовался и разделяют все принципы Франции", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку быстро задержали. При задержании он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В пятницу утром президент Франции Эммануэль Макрон созовет совет обороны.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.