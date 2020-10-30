https://ria.ru/20201030/frantsiya-1582280610.html

Французские политики заговорили о начале гражданской войны

Французские политики заговорили о начале гражданской войны

Французские политики расценивают случившиеся в стране нападения радикалов как начало гражданской войны. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:14

2020-10-30T14:14

2020-10-30T14:14

вооруженные нападения во франции

кристиан эстрози

ангела меркель

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Французские политики расценивают случившиеся в стране нападения радикалов как начало гражданской войны.Он заявил, что страна не может больше стоять на позициях пацифизма. "Нужно законодательство военного времени, нужно законодательство чрезвычайного положения и нужно желание вести войну с теми, кто объявил нам войну, и не стоять на позициях пацифизма, который нас разоружает, как это происходит на протяжении последних 40 лет", - сказал де Вилье.С ним согласен глава Народного республиканского союза Франсуа Асселино. "Все, кажется, идет к тому, что начнется гражданская война", - сказал он РИА Новости.Асселино указал на существующее, по его мнению, противоречие во французских политических дебатах по вопросу иммиграции из исламских стран. "Те же самые люди, кто поощрял эту систему, кто подталкивал к тому, чтобы никогда не смотреть в открытую на эту ситуацию, сейчас хотят, чтобы была свобода слова, которая заключается в том, чтобы рисовать карикатуры, воспринимаемые как крайнее оскорбление теми самими мусульманами, которые приехали в страну... Нравится ли это или нет, мы не изменим мусульман, которые в своем большинстве очень сильно привязаны к личности пророка ислама", - сказал политик.Асселино заключил, что нельзя хотеть чего-то и одновременно противоположное этому. "Не таким образом мы сможем завоевать сердце и душу мусульман, живущих во Франции", - сказал он.Председатель Народного республиканского союза считает, что французский президент открыл "несколько фронтов", хотя у него "нет правовых, полицейских, военных средств", чтобы защитить французов от последствий, к которым ведут его заявления. Асселино напомнил об угрозах со стороны "Аль-Каиды*" после повторной публикации карикатур и заявлений президента Франции о религиозном "сепаратизме". "Они назвали конкретные места христианского культа, а также конкретных имамов, которые одобрили заявления Макрона", - сказал политик.К этой нехватке средств добавляется отсутствие "дипломатической поддержки", добавил он. По словам Асселино, спасение придет не из Европы: партнеры по НАТО и другие европейские страны не поддержали Макрона в его конфликте с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. "Вы заметите, что (канцлер ФРГ Ангела) Меркель и премьер-министр Нидерландов протестовали только против оскорбительных слов Эрдогана в адрес Макрона о психическом здоровье последнего. А по сути дела, в частности, в том, что касается публикации и выставления напоказ карикатур, никто ничего не говорит", - отметил Асселино.Недостаточно быстрая реакция со стороны ЕС резко отличается от позиции Евросоюза в отношении России, сказал политик: это еще один пример двойных стандартов, поскольку именно Россия громит исламистских боевиков в Сирии, которым Запад помогает материально. "Настоящий оплот против исламизма – это Россия", - сказал он.Сенатор от партии Республиканцы Жоэль Гаррио-Мейлам сказала РИА Новости, что Франция слишком долго прятала голову в песок, надеясь, что очередной теракт станет последним, и больше так делать нельзя. "Мы должны начать все заново, бесполезно продолжать организовывать акции со свечами, делать эмоциональные заявления", - добавила она.Очередной теракт Гаррио-Мейлам расценила как диагноз проявленному попустительству. "На протяжении многих лет мы не боролись с этой нелегальной, незаконной иммиграцией, мы раздавали налево и направо французского гражданство. Его давали даже тем, кто не присягал, кто не принимал наши ценности, как это делается в других странах, давали французское гражданство людям, которые оскорбляли Францию! Это ужасно!" - сказала она.Депутат от Непокоренной Франции Мишель Ларив сказал РИА Новости, что важно сохранить единство французского общества. "Не нужно давать козырей джихадистам. Они хотят, чтобы мы раскололись, чтобы единство нашего республиканского общества дало трещину. Ни в коем случае не нужно доставлять им такое удовольствие", - сказал он.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201030/migratsiya-1582276677.html

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582145767.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/estrozi-1582266481.html

https://ria.ru/20201030/terakt-1582265426.html

https://ria.ru/20201030/terrorizm-1582268565.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/peskov-1582268766.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, кристиан эстрози, ангела меркель, франция, ницца, реджеп тайип эрдоган, париж, в мире