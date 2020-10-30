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Французские политики заговорили о начале гражданской войны
Французские политики заговорили о начале гражданской войны
Французские политики расценивают случившиеся в стране нападения радикалов как начало гражданской войны. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:14
2020-10-30T14:14
вооруженные нападения во франции
кристиан эстрози
ангела меркель
франция
ницца
реджеп тайип эрдоган
париж
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Французские политики расценивают случившиеся в стране нападения радикалов как начало гражданской войны.Он заявил, что страна не может больше стоять на позициях пацифизма. "Нужно законодательство военного времени, нужно законодательство чрезвычайного положения и нужно желание вести войну с теми, кто объявил нам войну, и не стоять на позициях пацифизма, который нас разоружает, как это происходит на протяжении последних 40 лет", - сказал де Вилье.С ним согласен глава Народного республиканского союза Франсуа Асселино. "Все, кажется, идет к тому, что начнется гражданская война", - сказал он РИА Новости.Асселино указал на существующее, по его мнению, противоречие во французских политических дебатах по вопросу иммиграции из исламских стран. "Те же самые люди, кто поощрял эту систему, кто подталкивал к тому, чтобы никогда не смотреть в открытую на эту ситуацию, сейчас хотят, чтобы была свобода слова, которая заключается в том, чтобы рисовать карикатуры, воспринимаемые как крайнее оскорбление теми самими мусульманами, которые приехали в страну... Нравится ли это или нет, мы не изменим мусульман, которые в своем большинстве очень сильно привязаны к личности пророка ислама", - сказал политик.Асселино заключил, что нельзя хотеть чего-то и одновременно противоположное этому. "Не таким образом мы сможем завоевать сердце и душу мусульман, живущих во Франции", - сказал он.Председатель Народного республиканского союза считает, что французский президент открыл "несколько фронтов", хотя у него "нет правовых, полицейских, военных средств", чтобы защитить французов от последствий, к которым ведут его заявления. Асселино напомнил об угрозах со стороны "Аль-Каиды*" после повторной публикации карикатур и заявлений президента Франции о религиозном "сепаратизме". "Они назвали конкретные места христианского культа, а также конкретных имамов, которые одобрили заявления Макрона", - сказал политик.К этой нехватке средств добавляется отсутствие "дипломатической поддержки", добавил он. По словам Асселино, спасение придет не из Европы: партнеры по НАТО и другие европейские страны не поддержали Макрона в его конфликте с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. "Вы заметите, что (канцлер ФРГ Ангела) Меркель и премьер-министр Нидерландов протестовали только против оскорбительных слов Эрдогана в адрес Макрона о психическом здоровье последнего. А по сути дела, в частности, в том, что касается публикации и выставления напоказ карикатур, никто ничего не говорит", - отметил Асселино.Недостаточно быстрая реакция со стороны ЕС резко отличается от позиции Евросоюза в отношении России, сказал политик: это еще один пример двойных стандартов, поскольку именно Россия громит исламистских боевиков в Сирии, которым Запад помогает материально. "Настоящий оплот против исламизма – это Россия", - сказал он.Сенатор от партии Республиканцы Жоэль Гаррио-Мейлам сказала РИА Новости, что Франция слишком долго прятала голову в песок, надеясь, что очередной теракт станет последним, и больше так делать нельзя. "Мы должны начать все заново, бесполезно продолжать организовывать акции со свечами, делать эмоциональные заявления", - добавила она.Очередной теракт Гаррио-Мейлам расценила как диагноз проявленному попустительству. "На протяжении многих лет мы не боролись с этой нелегальной, незаконной иммиграцией, мы раздавали налево и направо французского гражданство. Его давали даже тем, кто не присягал, кто не принимал наши ценности, как это делается в других странах, давали французское гражданство людям, которые оскорбляли Францию! Это ужасно!" - сказала она.Депутат от Непокоренной Франции Мишель Ларив сказал РИА Новости, что важно сохранить единство французского общества. "Не нужно давать козырей джихадистам. Они хотят, чтобы мы раскололись, чтобы единство нашего республиканского общества дало трещину. Ни в коем случае не нужно доставлять им такое удовольствие", - сказал он.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201030/migratsiya-1582276677.html
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вооруженные нападения во франции, кристиан эстрози, ангела меркель, франция, ницца, реджеп тайип эрдоган, париж, в мире

Французские политики заговорили о начале гражданской войны

14:14 30.10.2020
 
© РИА НовостиЦветы и свечи у церкви Нотр-Дам в Ницце
Цветы и свечи у церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Французские политики расценивают случившиеся в стране нападения радикалов как начало гражданской войны.
"Это начало гражданской войны во Франции. Эта гражданская война – результат некомпетентности, убожества, бескультурья и трусости французского политического класса последних 40 лет", - сказал РИА Новости бывший глава Движения за Францию, бывший кандидат в президенты республики Филипп де Вилье.
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанк

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eric Gaillard

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / Claude Paris

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

Полицейские в Ницце
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
© REUTERS / Eric Gaillard

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
Он заявил, что страна не может больше стоять на позициях пацифизма. "Нужно законодательство военного времени, нужно законодательство чрезвычайного положения и нужно желание вести войну с теми, кто объявил нам войну, и не стоять на позициях пацифизма, который нас разоружает, как это происходит на протяжении последних 40 лет", - сказал де Вилье.
С ним согласен глава Народного республиканского союза Франсуа Асселино. "Все, кажется, идет к тому, что начнется гражданская война", - сказал он РИА Новости.
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 13:57
ЕС стоит задуматься об ужесточении миграционной политики, считает эксперт
Асселино указал на существующее, по его мнению, противоречие во французских политических дебатах по вопросу иммиграции из исламских стран. "Те же самые люди, кто поощрял эту систему, кто подталкивал к тому, чтобы никогда не смотреть в открытую на эту ситуацию, сейчас хотят, чтобы была свобода слова, которая заключается в том, чтобы рисовать карикатуры, воспринимаемые как крайнее оскорбление теми самими мусульманами, которые приехали в страну... Нравится ли это или нет, мы не изменим мусульман, которые в своем большинстве очень сильно привязаны к личности пророка ислама", - сказал политик.
Асселино заключил, что нельзя хотеть чего-то и одновременно противоположное этому. "Не таким образом мы сможем завоевать сердце и душу мусульман, живущих во Франции", - сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон на месте нападения в церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 17:39
Макрон выступил с заявлением после вооруженных нападений во Франции
Председатель Народного республиканского союза считает, что французский президент открыл "несколько фронтов", хотя у него "нет правовых, полицейских, военных средств", чтобы защитить французов от последствий, к которым ведут его заявления. Асселино напомнил об угрозах со стороны "Аль-Каиды*" после повторной публикации карикатур и заявлений президента Франции о религиозном "сепаратизме". "Они назвали конкретные места христианского культа, а также конкретных имамов, которые одобрили заявления Макрона", - сказал политик.
К этой нехватке средств добавляется отсутствие "дипломатической поддержки", добавил он. По словам Асселино, спасение придет не из Европы: партнеры по НАТО и другие европейские страны не поддержали Макрона в его конфликте с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. "Вы заметите, что (канцлер ФРГ Ангела) Меркель и премьер-министр Нидерландов протестовали только против оскорбительных слов Эрдогана в адрес Макрона о психическом здоровье последнего. А по сути дела, в частности, в том, что касается публикации и выставления напоказ карикатур, никто ничего не говорит", - отметил Асселино.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози разговаривает с полицейскими на месте нападания у церкви Нотр-Дам - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 13:25
"Войну мирно не выиграть". Мэр Ниццы призвал изменить конституцию Франции
Недостаточно быстрая реакция со стороны ЕС резко отличается от позиции Евросоюза в отношении России, сказал политик: это еще один пример двойных стандартов, поскольку именно Россия громит исламистских боевиков в Сирии, которым Запад помогает материально. "Настоящий оплот против исламизма – это Россия", - сказал он.
Сенатор от партии Республиканцы Жоэль Гаррио-Мейлам сказала РИА Новости, что Франция слишком долго прятала голову в песок, надеясь, что очередной теракт станет последним, и больше так делать нельзя. "Мы должны начать все заново, бесполезно продолжать организовывать акции со свечами, делать эмоциональные заявления", - добавила она.
Сотрудники французских спецслужб - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 13:22
Террорист из Ниццы отправил семье фото перед атакой, сообщили СМИ
Очередной теракт Гаррио-Мейлам расценила как диагноз проявленному попустительству. "На протяжении многих лет мы не боролись с этой нелегальной, незаконной иммиграцией, мы раздавали налево и направо французского гражданство. Его давали даже тем, кто не присягал, кто не принимал наши ценности, как это делается в других странах, давали французское гражданство людям, которые оскорбляли Францию! Это ужасно!" - сказала она.
"Хочется кричать от гнева на тех, кто смолчал и кто до сих пор молчит. Когда молчат, это соучастие! Обращаюсь ко всем мусульманам Франции с тем, чтобы они проснулись, они не могут продолжать это терпеть...! Мы хорошо приняли этих людей, но они должны поддержать нашу страну и ее ценности – толерантность, уважение", - добавила Гаррио-Мейлам.
Депутат от Непокоренной Франции Мишель Ларив сказал РИА Новости, что важно сохранить единство французского общества. "Не нужно давать козырей джихадистам. Они хотят, чтобы мы раскололись, чтобы единство нашего республиканского общества дало трещину. Ни в коем случае не нужно доставлять им такое удовольствие", - сказал он.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 13:30
Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 13:31
Какая связь? Кремль не видит общего в инцидентах во Франции и Татарстане
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Вооруженные нападения во ФранцииКристиан ЭстрозиАнгела МеркельФранцияНиццаРеджеп Тайип ЭрдоганПарижВ мире
 
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