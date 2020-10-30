https://ria.ru/20201030/epidsituatsiya-1582234752.html

Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в России

Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в России

Эпидемическая ситуация в России по-прежнему остается достаточно напряженной, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:06

2020-10-30T11:06

2020-10-30T11:06

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Эпидемическая ситуация в России по-прежнему остается достаточно напряженной, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее сообщалось, что число новых случаев COVID-19 увеличилось за последние сутки на рекордные 18 283, всего в стране зарегистрировано 1 599 976 случаев коронавируса.Она отметила, что на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов, в том числе климатические, когда плохая погода снижает общую сопротивляемость организма инфекциям, и социальная ответственность."Важно продолжать соблюдать все меры профилактики: носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию, по возможности оставаться дома, особенно людям, входящим в группы риска", - подчеркнула Пшеничная.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201030/schaste-1582217353.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество