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Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в России
Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в России
Эпидемическая ситуация в России по-прежнему остается достаточно напряженной, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:06
2020-10-30T11:06
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Эпидемическая ситуация в России по-прежнему остается достаточно напряженной, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее сообщалось, что число новых случаев COVID-19 увеличилось за последние сутки на рекордные 18 283, всего в стране зарегистрировано 1 599 976 случаев коронавируса.Она отметила, что на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов, в том числе климатические, когда плохая погода снижает общую сопротивляемость организма инфекциям, и социальная ответственность."Важно продолжать соблюдать все меры профилактики: носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию, по возможности оставаться дома, особенно людям, входящим в группы риска", - подчеркнула Пшеничная.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в России

11:06 30.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на одной из улиц Москвы
Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Эпидемическая ситуация в России по-прежнему остается достаточно напряженной, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее сообщалось, что число новых случаев COVID-19 увеличилось за последние сутки на рекордные 18 283, всего в стране зарегистрировано 1 599 976 случаев коронавируса.

"На сегодняшний день эпидемическая ситуация остается по-прежнему достаточно напряженной во всех регионах РФ. Это связано в том числе с активизацией сезонных респираторных вирусов, к которым относится и коронавирус", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов, в том числе климатические, когда плохая погода снижает общую сопротивляемость организма инфекциям, и социальная ответственность.
"Важно продолжать соблюдать все меры профилактики: носить маски, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию, по возможности оставаться дома, особенно людям, входящим в группы риска", - подчеркнула Пшеничная.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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