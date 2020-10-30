https://ria.ru/20201030/ekstremizm-1582251702.html

Онлайн-конференция об экстремизме как новой генерации инфовойн

Онлайн-конференция об экстремизме как новой генерации инфовойн

9 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Экстремизм: инфовойны нового типа".

2020-10-30T12:27

2020-10-30T12:27

2020-10-30T12:27

анонсы

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Задать вопросУчастники:- председатель Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ Марианна КОЧУБЕЙ;- ответственный секретарь Научно-­консультативного совета при АТЦ СНГ Александр СМИРНОВ.К разговору приглашены:- декан факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Сергей ГРИНЯЕВ;- эксперт в области информационных технологий Игорь АШМАНОВ;- старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Анна ВИЛОВАТЫХ.Современный экстремизм – новая генерация информационных войн. Массированная пропаганда, задействование медийных платформ, применение продвинутых манипулятивных техник – все это реальность сегодняшнего дня. Как сдержать информационный натиск радикалов? Почему снова в ходу термины "пропаганда" и "контрпропаганда"? Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы