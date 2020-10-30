Онлайн-конференция об экстремизме как новой генерации инфовойн
9 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Экстремизм: инфовойны нового типа".
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Участники:
- председатель Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ Марианна КОЧУБЕЙ;
- ответственный секретарь Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ Александр СМИРНОВ.
К разговору приглашены:
- декан факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Сергей ГРИНЯЕВ;
- эксперт в области информационных технологий Игорь АШМАНОВ;
- старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Анна ВИЛОВАТЫХ.
Современный экстремизм – новая генерация информационных войн. Массированная пропаганда, задействование медийных платформ, применение продвинутых манипулятивных техник – все это реальность сегодняшнего дня. Как сдержать информационный натиск радикалов? Почему снова в ходу термины "пропаганда" и "контрпропаганда"?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ Марианна КОЧУБЕЙ;
- ответственный секретарь Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ Александр СМИРНОВ.
К разговору приглашены:
- декан факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Сергей ГРИНЯЕВ;
- эксперт в области информационных технологий Игорь АШМАНОВ;
- старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Анна ВИЛОВАТЫХ.
Современный экстремизм – новая генерация информационных войн. Массированная пропаганда, задействование медийных платформ, применение продвинутых манипулятивных техник – все это реальность сегодняшнего дня. Как сдержать информационный натиск радикалов? Почему снова в ходу термины "пропаганда" и "контрпропаганда"?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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