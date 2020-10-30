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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201030/ekonomika-1582371559.html
Экономист предложил использовать букву "К" для прогноза после пандемии
Экономист предложил использовать букву "К" для прогноза после пандемии
Для описания траектории развития глобальной экономики после пандемии коронавируса подойдут не обычно применяемые латинские буквы U или V, свидетельствующие об... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:24
2020-10-30T20:43
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
коронавирус covid-19
алексей заботкин
коронавирусы
ближний восток
центральный банк рф (цб рф)
африка
европа
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Для описания траектории развития глобальной экономики после пандемии коронавируса подойдут не обычно применяемые латинские буквы U или V, свидетельствующие об общем восстановлении показателей, а скорее К, поскольку что-то пойдёт вверх, а что-то продолжит падать, считает управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль.Существуют различные версии, по которым будет восстанавливаться мировая экономика, однако если говорить о "кривых восстановления в виде тех или иных латинских букв — то ли V, то ли U", они не подходят для текущей ситуации из-за ее нестабильности, сказал он на форуме "Россия зовёт!"."Я бы предложил использовать букву K. Это хорошая буква, она присутствует и в английском, и кириллическом алфавитах. Она показывает, что когда что-то идет вверх, что-то другое неминуемо идет вниз", - сказал Гранвилль.Коронавирус очень серьезно ударил по экономике, поэтому мировым правительствам потребуется много времени, пока они смогут справиться с ситуацией и восполнить все те потери с которыми сейчас столкнулось человечество, а буква К учитывает возможные риски, добавил он."Без всякого сомнения, беспрецедентный, ни на что не похожий, вот прилагательные, которые сегодня приходят на ум, когда мы говорим о ситуации на рынках", - заключил Гранвилль.Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в свою очередь отметил, что традиционные оценки текущей ситуации и прогнозы, основанные на агрегированном взгляде на экономические перемены и инфляцию, могут дать "весьма неточную и зашумленную картинку".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/investory-1582362529.html
https://ria.ru/20201030/tsifrovizatsiya-1582313698.html
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коронавирус covid-19, алексей заботкин, коронавирусы, ближний восток, центральный банк рф (цб рф), африка, европа, экономика

Экономист предложил использовать букву "К" для прогноза после пандемии

20:24 30.10.2020 (обновлено: 20:43 30.10.2020)
 
© Григорий СысоевЕжегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Для описания траектории развития глобальной экономики после пандемии коронавируса подойдут не обычно применяемые латинские буквы U или V, свидетельствующие об общем восстановлении показателей, а скорее К, поскольку что-то пойдёт вверх, а что-то продолжит падать, считает управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль.
Существуют различные версии, по которым будет восстанавливаться мировая экономика, однако если говорить о "кривых восстановления в виде тех или иных латинских букв — то ли V, то ли U", они не подходят для текущей ситуации из-за ее нестабильности, сказал он на форуме "Россия зовёт!".
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19:27Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Зампред Центробанка и эксперты дали советы начинающим инвесторам
"Я бы предложил использовать букву K. Это хорошая буква, она присутствует и в английском, и кириллическом алфавитах. Она показывает, что когда что-то идет вверх, что-то другое неминуемо идет вниз", - сказал Гранвилль.
Коронавирус очень серьезно ударил по экономике, поэтому мировым правительствам потребуется много времени, пока они смогут справиться с ситуацией и восполнить все те потери с которыми сейчас столкнулось человечество, а буква К учитывает возможные риски, добавил он.
"Без всякого сомнения, беспрецедентный, ни на что не похожий, вот прилагательные, которые сегодня приходят на ум, когда мы говорим о ситуации на рынках", - заключил Гранвилль.
Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в свою очередь отметил, что традиционные оценки текущей ситуации и прогнозы, основанные на агрегированном взгляде на экономические перемены и инфляцию, могут дать "весьма неточную и зашумленную картинку".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Коронавирус COVID-19Алексей ЗаботкинКоронавирусыБлижний ВостокЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)АфрикаЕвропаЭкономика
 
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