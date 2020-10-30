https://ria.ru/20201030/ekonomika-1582371559.html

Экономист предложил использовать букву "К" для прогноза после пандемии

Экономист предложил использовать букву "К" для прогноза после пандемии

Для описания траектории развития глобальной экономики после пандемии коронавируса подойдут не обычно применяемые латинские буквы U или V, свидетельствующие об... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T20:24

2020-10-30T20:24

2020-10-30T20:43

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

коронавирус covid-19

алексей заботкин

коронавирусы

ближний восток

центральный банк рф (цб рф)

африка

европа

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582046217_0:37:3090:1775_1400x0_80_0_0_11a719432e26104844947d8124c7dea6.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Для описания траектории развития глобальной экономики после пандемии коронавируса подойдут не обычно применяемые латинские буквы U или V, свидетельствующие об общем восстановлении показателей, а скорее К, поскольку что-то пойдёт вверх, а что-то продолжит падать, считает управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль.Существуют различные версии, по которым будет восстанавливаться мировая экономика, однако если говорить о "кривых восстановления в виде тех или иных латинских букв — то ли V, то ли U", они не подходят для текущей ситуации из-за ее нестабильности, сказал он на форуме "Россия зовёт!"."Я бы предложил использовать букву K. Это хорошая буква, она присутствует и в английском, и кириллическом алфавитах. Она показывает, что когда что-то идет вверх, что-то другое неминуемо идет вниз", - сказал Гранвилль.Коронавирус очень серьезно ударил по экономике, поэтому мировым правительствам потребуется много времени, пока они смогут справиться с ситуацией и восполнить все те потери с которыми сейчас столкнулось человечество, а буква К учитывает возможные риски, добавил он."Без всякого сомнения, беспрецедентный, ни на что не похожий, вот прилагательные, которые сегодня приходят на ум, когда мы говорим о ситуации на рынках", - заключил Гранвилль.Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в свою очередь отметил, что традиционные оценки текущей ситуации и прогнозы, основанные на агрегированном взгляде на экономические перемены и инфляцию, могут дать "весьма неточную и зашумленную картинку".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/investory-1582362529.html

https://ria.ru/20201030/tsifrovizatsiya-1582313698.html

ближний восток

африка

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, алексей заботкин, коронавирусы, ближний восток, центральный банк рф (цб рф), африка, европа, экономика