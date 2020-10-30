https://ria.ru/20201030/dvizhenie-1582337093.html

Патрушев рассказал о распространении радикальных идей среди молодежи

Патрушев рассказал о распространении радикальных идей среди молодежи

Число подростков-участников радикальных движений в России растет, как следствие возникают криминальные группировки, призывающие к насильственным действиям, в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:47

2020-10-30T17:47

2020-10-30T17:47

николай патрушев

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Число подростков-участников радикальных движений в России растет, как следствие возникают криминальные группировки, призывающие к насильственным действиям, в том числе на протестных акциях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он выступил в пятницу по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО."Результатом деятельности таких сообществ, как "буллинг", "кибербуллинг", "офники" и им подобных становится формирование в образовательных организациях групп криминальной направленности, призывающих к насильственным действиям, в том числе в ходе проведения протестных акций, массовых беспорядков и экстремистских актов", - отметил Патрушев.По его словам, в этих условиях важно жёстко пресекать деятельность движений, основанных на криминальной субкультуре. "Пример для такой работы есть. Так, в августе этого года Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал общественное движение АУЕ* ("Арестантский уклад един") экстремистской организацией" - отметил секретарь Совбеза.Остановить распространение радикальных идей среди молодежи в Центральной России пока не удается, констатировал в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.В этих условиях, по его мнению, важно создавать условия для того, чтобы молодые люди всегда могли найти работу. Особенно актуально это сейчас, в пандемию, которая привела к росту безработицы, считает Патрушев.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/proisshestviya-1581526622.html

https://ria.ru/20201030/terrorizm-1582332206.html

https://ria.ru/20201029/aue-1582116160.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, общество