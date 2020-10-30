https://ria.ru/20201030/dvizhenie-1582337093.html
Патрушев рассказал о распространении радикальных идей среди молодежи
Патрушев рассказал о распространении радикальных идей среди молодежи
Число подростков-участников радикальных движений в России растет, как следствие возникают криминальные группировки, призывающие к насильственным действиям, в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:47
2020-10-30T17:47
2020-10-30T17:47
николай патрушев
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Число подростков-участников радикальных движений в России растет, как следствие возникают криминальные группировки, призывающие к насильственным действиям, в том числе на протестных акциях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он выступил в пятницу по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО."Результатом деятельности таких сообществ, как "буллинг", "кибербуллинг", "офники" и им подобных становится формирование в образовательных организациях групп криминальной направленности, призывающих к насильственным действиям, в том числе в ходе проведения протестных акций, массовых беспорядков и экстремистских актов", - отметил Патрушев.По его словам, в этих условиях важно жёстко пресекать деятельность движений, основанных на криминальной субкультуре. "Пример для такой работы есть. Так, в августе этого года Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал общественное движение АУЕ* ("Арестантский уклад един") экстремистской организацией" - отметил секретарь Совбеза.Остановить распространение радикальных идей среди молодежи в Центральной России пока не удается, констатировал в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.В этих условиях, по его мнению, важно создавать условия для того, чтобы молодые люди всегда могли найти работу. Особенно актуально это сейчас, в пандемию, которая привела к росту безработицы, считает Патрушев.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/proisshestviya-1581526622.html
https://ria.ru/20201030/terrorizm-1582332206.html
https://ria.ru/20201029/aue-1582116160.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, общество
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Число подростков-участников радикальных движений в России растет, как следствие возникают криминальные группировки, призывающие к насильственным действиям, в том числе на протестных акциях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
Он выступил в пятницу по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.
"Растет количество подростков-участников молодежных субкультур, таких, как "скулшутинг", "колумбайн", - сказал Патрушев, его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза. Число таких молодых людей в социальных сетях уже превысило 70 тысяч человек, добавил Патрушев.
"Результатом деятельности таких сообществ, как "буллинг", "кибербуллинг", "офники" и им подобных становится формирование в образовательных организациях групп криминальной направленности, призывающих к насильственным действиям, в том числе в ходе проведения протестных акций, массовых беспорядков и экстремистских актов", - отметил Патрушев.
По его словам, в этих условиях важно жёстко пресекать деятельность движений, основанных на криминальной субкультуре. "Пример для такой работы есть. Так, в августе этого года Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал общественное движение АУЕ* ("Арестантский уклад един") экстремистской организацией" - отметил секретарь Совбеза.
Остановить распространение радикальных идей среди молодежи в Центральной России пока не удается, констатировал в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Несмотря на принимаемые меры, пока не удалось в округе локализовать распространение радикальной идеологии в молодежной среде и достичь значительного снижения подростковой преступности, являющейся во многом следствием деструктивного влияния различных террористических, экстремистских организаций..., иностранных некоммерческих и радикальных религиозных организаций", - сказал Патрушев на совещании, выступая по видеосвязи.
В этих условиях, по его мнению, важно создавать условия для того, чтобы молодые люди всегда могли найти работу. Особенно актуально это сейчас, в пандемию, которая привела к росту безработицы, считает Патрушев.
"Кроме того, учитывая, что до 70% преступлений, совершенных несовершеннолетними, приходится на тех, у кого не организован досуг, региональным органам власти и органам местного самоуправления важно изыскивать средства, необходимые для создания культурно-досуговых площадок, спортивных центров", - цитирует Патрушева аппарат Совбеза.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.