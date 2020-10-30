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Устроившего смертельное ДТП в центре Киева водителя задержали
Устроившего смертельное ДТП в центре Киева водителя задержали
Устроивший смертельное ДТП в центре Киева водитель задержан, он утверждает, что в момент аварии потерял сознание, тест на алкогольное опьянение на месте... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T19:44
2020-10-30T19:44
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Устроивший смертельное ДТП в центре Киева водитель задержан, он утверждает, что в момент аварии потерял сознание, тест на алкогольное опьянение на месте показал, что он был трезв, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.Водитель иномарки в пятницу не справился с управлением и въехал в остановку на Крещатике в центре Киева, два человека погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения."Полицией задержан водитель джипа Land Rover 1954 года рождения, который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов, и нанёс травмы ещё четверым. Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль над управлением автомобилем", - написал Геращенко в Facebook.Он добавил, что в данный момент у водителя берут пробы крови и мочи, чтобы проверить, не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. "Тест-драгер на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи", - отметил Геращенко.Замминистра добавил, что ему будет предъявлено подозрение по статье Уголовного кодекса "нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек". Санкция статьи предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Водитель на Крещатике въезжает в остановку
Киев. На Крещатике водитель не справился с управлением и въехал в остановку, 2 человека погибли, несколько пострадали
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киев, украина, в мире

Устроившего смертельное ДТП в центре Киева водителя задержали

19:44 30.10.2020
 
© Фото : Полиция КиеваМесто ДТП в центре Киева
Место ДТП в центре Киева - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Полиция Киева
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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Устроивший смертельное ДТП в центре Киева водитель задержан, он утверждает, что в момент аварии потерял сознание, тест на алкогольное опьянение на месте показал, что он был трезв, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Водитель иномарки в пятницу не справился с управлением и въехал в остановку на Крещатике в центре Киева, два человека погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения.
"Полицией задержан водитель джипа Land Rover 1954 года рождения, который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов, и нанёс травмы ещё четверым. Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль над управлением автомобилем", - написал Геращенко в Facebook.
Он добавил, что в данный момент у водителя берут пробы крови и мочи, чтобы проверить, не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. "Тест-драгер на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи", - отметил Геращенко.
Замминистра добавил, что ему будет предъявлено подозрение по статье Уголовного кодекса "нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек". Санкция статьи предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.
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