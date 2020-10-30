Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/dogovor-1582299864.html
ПСБ и ГК "Марвел" заключили договор агентского импортного факторинга
ПСБ и ГК "Марвел" заключили договор агентского импортного факторинга
Договор агентского импортного факторинга заключили ПСБ и группа компаний ГК "Марвел", осуществляющая дистрибуцию компьютерной техники, периферийного, сетевого... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:33
2020-10-30T15:33
банк псб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1400x0_80_0_0_27d90865eaf70bb1866881f8f2bf352f.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Договор агентского импортного факторинга заключили ПСБ и группа компаний ГК "Марвел", осуществляющая дистрибуцию компьютерной техники, периферийного, сетевого оборудования, цифровых и мобильных устройств ведущих мировых производителей и являющаяся одним из крупнейших IT-поставщиков на территории России, Центральной и Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Монголии, сообщает пресс-служба банка. "В рамках договора банк по поручению компании-импортера исполняет платежи в адрес зарубежных контрагентов. Первые операции были проведены банком в валюте контракта на общую сумму 700 миллионов в рублевом эквиваленте", — говорится в пресс-релизе.В пресс-службе пояснили, что, используя агентский договор при импортных операциях, компания получает доступ к дополнительному источнику пополнения оборотных средств без залога, преференции и бонусы от поставщиков за более раннюю или своевременную оплату товара. Также по условиям договора ГК "Марвел" может исполнить свои обязательства перед банком в комфортные сроки в рублях по факту реализации импортной продукции на внутреннем рынке. Кроме того, за счет прямого участия ПСБ в схеме расчетов импортер не несет дополнительных расходов на конверсионные операции и валютный контроль, тем самым снижая транзакционные издержки на проведение расчетов по импортным операциям."Мы отмечаем повышенный интерес импортеров к продуктам по обслуживанию кредиторской задолженности. Привлечение ПСБ в качестве агента для финансирования международных контрактов позволит ГК "Марвел" повысить эффективность управления финансами, в том числе за счет оптимизации и перераспределения собственного капитала. Высвободившиеся средства клиент может направить на реализацию текущих и перспективных проектов", — сказал руководитель международного бизнеса ПСБ Алексей Тюпанов.
https://ria.ru/20201020/investproekty-1580619864.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1400x0_80_0_0_bc3beb46e8a032a57e9b1cef7a8ee24b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ и ГК "Марвел" заключили договор агентского импортного факторинга

15:33 30.10.2020
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Предоставлено ПСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Договор агентского импортного факторинга заключили ПСБ и группа компаний ГК "Марвел", осуществляющая дистрибуцию компьютерной техники, периферийного, сетевого оборудования, цифровых и мобильных устройств ведущих мировых производителей и являющаяся одним из крупнейших IT-поставщиков на территории России, Центральной и Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Монголии, сообщает пресс-служба банка.
"В рамках договора банк по поручению компании-импортера исполняет платежи в адрес зарубежных контрагентов. Первые операции были проведены банком в валюте контракта на общую сумму 700 миллионов в рублевом эквиваленте", — говорится в пресс-релизе.
В пресс-службе пояснили, что, используя агентский договор при импортных операциях, компания получает доступ к дополнительному источнику пополнения оборотных средств без залога, преференции и бонусы от поставщиков за более раннюю или своевременную оплату товара. Также по условиям договора ГК "Марвел" может исполнить свои обязательства перед банком в комфортные сроки в рублях по факту реализации импортной продукции на внутреннем рынке.
Кроме того, за счет прямого участия ПСБ в схеме расчетов импортер не несет дополнительных расходов на конверсионные операции и валютный контроль, тем самым снижая транзакционные издержки на проведение расчетов по импортным операциям.
"Мы отмечаем повышенный интерес импортеров к продуктам по обслуживанию кредиторской задолженности. Привлечение ПСБ в качестве агента для финансирования международных контрактов позволит ГК "Марвел" повысить эффективность управления финансами, в том числе за счет оптимизации и перераспределения собственного капитала. Высвободившиеся средства клиент может направить на реализацию текущих и перспективных проектов", — сказал руководитель международного бизнеса ПСБ Алексей Тюпанов.
ПСБ поможет Архангельской области реализовать значимые инвестпроекты - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 12:21
ПСБ поможет Архангельской области реализовать значимые инвестпроекты
 
Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
23:30В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
23:28СК начал проверку после ДТП с автобусом под Воронежем
23:21Трамп выразил соболезнования Макрону из-за нападений во Франции
Лента новостейМолния