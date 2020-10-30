ПСБ и ГК "Марвел" заключили договор агентского импортного факторинга
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Договор агентского импортного факторинга заключили ПСБ и группа компаний ГК "Марвел", осуществляющая дистрибуцию компьютерной техники, периферийного, сетевого оборудования, цифровых и мобильных устройств ведущих мировых производителей и являющаяся одним из крупнейших IT-поставщиков на территории России, Центральной и Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Монголии, сообщает пресс-служба банка.
"В рамках договора банк по поручению компании-импортера исполняет платежи в адрес зарубежных контрагентов. Первые операции были проведены банком в валюте контракта на общую сумму 700 миллионов в рублевом эквиваленте", — говорится в пресс-релизе.
В пресс-службе пояснили, что, используя агентский договор при импортных операциях, компания получает доступ к дополнительному источнику пополнения оборотных средств без залога, преференции и бонусы от поставщиков за более раннюю или своевременную оплату товара. Также по условиям договора ГК "Марвел" может исполнить свои обязательства перед банком в комфортные сроки в рублях по факту реализации импортной продукции на внутреннем рынке.
Кроме того, за счет прямого участия ПСБ в схеме расчетов импортер не несет дополнительных расходов на конверсионные операции и валютный контроль, тем самым снижая транзакционные издержки на проведение расчетов по импортным операциям.
Кроме того, за счет прямого участия ПСБ в схеме расчетов импортер не несет дополнительных расходов на конверсионные операции и валютный контроль, тем самым снижая транзакционные издержки на проведение расчетов по импортным операциям.
"Мы отмечаем повышенный интерес импортеров к продуктам по обслуживанию кредиторской задолженности. Привлечение ПСБ в качестве агента для финансирования международных контрактов позволит ГК "Марвел" повысить эффективность управления финансами, в том числе за счет оптимизации и перераспределения собственного капитала. Высвободившиеся средства клиент может направить на реализацию текущих и перспективных проектов", — сказал руководитель международного бизнеса ПСБ Алексей Тюпанов.
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