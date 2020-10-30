Онлайн-конференция ко Дню сотрудника органов внутренних дел
5 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию президента Всероссийской полицейской ассоциации Юрия ЖДАНОВА, приуроченную ко Дню сотрудника органов внутренних дел, отмечаемому в России 10 ноября.
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В современном мире вызовы, стоящие перед безопасностью, предъявляют все более высокие требования к профессионализму работников органов внутренних дел. Полицейские противостоят наркотрафику и международному терроризму, телефонному мошенничеству и незаконной миграции, коррупции и киберпреступлениям.
Как законодательно защищены права и интересы сотрудников полиции? Каковы результаты международного сотрудничества?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В современном мире вызовы, стоящие перед безопасностью, предъявляют все более высокие требования к профессионализму работников органов внутренних дел. Полицейские противостоят наркотрафику и международному терроризму, телефонному мошенничеству и незаконной миграции, коррупции и киберпреступлениям.
Как законодательно защищены права и интересы сотрудников полиции? Каковы результаты международного сотрудничества?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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