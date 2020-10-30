https://ria.ru/20201030/den-politsii-1582247157.html

Онлайн-конференция ко Дню сотрудника органов внутренних дел

Онлайн-конференция ко Дню сотрудника органов внутренних дел

5 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию президента Всероссийской полицейской ассоциации Юрия ЖДАНОВА, приуроченную ко Дню сотрудника органов внутренних дел, отмечаемому в России 10 ноября.

2020-10-30T12:01

2020-10-30T12:01

2020-10-30T12:01

анонсы

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Задать вопросВ современном мире вызовы, стоящие перед безопасностью, предъявляют все более высокие требования к профессионализму работников органов внутренних дел. Полицейские противостоят наркотрафику и международному терроризму, телефонному мошенничеству и незаконной миграции, коррупции и киберпреступлениям. Как законодательно защищены права и интересы сотрудников полиции? Каковы результаты международного сотрудничества?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы