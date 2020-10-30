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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201030/amfilokhiy-1582346973.html
Патриарх Кирилл: с митрополитом Амфилохием связано возрождение Черногории
Патриарх Кирилл: с митрополитом Амфилохием связано возрождение Черногории
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия (Сербская православная церковь) и РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:30
2020-10-30T18:30
религия и мировоззрение
религия
иисус христос
сербская православная церковь
мило джуканович
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
черногория
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия (Сербская православная церковь) и заявил, что с его именем связано духовное возрождение Черногории. Соответствующее письмо от патриарха Кирилла к патриарху Сербскому Иринею опубликовано в пятницу на сайте Русской православной церкви.Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий, перенесший COVID-19, скончался утром в пятницу."Господь Иисус Христос призвал к себе выдающегося иерарха Сербской православной церкви, с чьим именем в истории навеки будут связаны духовное возрождение Черногории после долгой эпохи богоборчества, беспримерная неутомимая борьба за спасение отеческих святынь и сохранение единства народа Божия в уделе святителей Василия Острожского и Петра Цетиньского", - написал патриарх Кирилл.Он отметил, что в Русской церкви будут молитвенно помнить митрополита Амфилохия как одаренного богослова и проповедника, а также "бесстрашного защитника святой церкви Христовой перед сильными века сего"."От имени архипастырей и пастырей, монашествующих и мирян Русской православной церкви, а также от себя лично приношу Вашей святыне, собратьям-архипастырям и всей боголюбивой полноте Церкви святителя Саввы глубокие соболезнования в связи с кончиной преосвященного митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия", - заключил глава Русской церкви.Митрополит Амфилохий, заразившись коронавирусом, попал в больницу 6 октября. Архиерей, которому было 82 года, являлся одним из главных авторитетов в Сербской православной церкви. Он возглавил движение против спорного закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории, которое вывело граждан на улицы на массовые молебны и крестные ходы в конце 2019 года. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов Мило Джукановича, который счел Амфилохия своим оппонентом.
https://ria.ru/20201030/amfilokhiy-1582231576.html
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религия, иисус христос, сербская православная церковь, мило джуканович, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, черногория

Патриарх Кирилл: с митрополитом Амфилохием связано возрождение Черногории

18:30 30.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВизит патриарха Кирилла в Сербию
Визит патриарха Кирилла в Сербию - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия (Сербская православная церковь) и заявил, что с его именем связано духовное возрождение Черногории. Соответствующее письмо от патриарха Кирилла к патриарху Сербскому Иринею опубликовано в пятницу на сайте Русской православной церкви.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий, перенесший COVID-19, скончался утром в пятницу.
"Господь Иисус Христос призвал к себе выдающегося иерарха Сербской православной церкви, с чьим именем в истории навеки будут связаны духовное возрождение Черногории после долгой эпохи богоборчества, беспримерная неутомимая борьба за спасение отеческих святынь и сохранение единства народа Божия в уделе святителей Василия Острожского и Петра Цетиньского", - написал патриарх Кирилл.
Он отметил, что в Русской церкви будут молитвенно помнить митрополита Амфилохия как одаренного богослова и проповедника, а также "бесстрашного защитника святой церкви Христовой перед сильными века сего".
"От имени архипастырей и пастырей, монашествующих и мирян Русской православной церкви, а также от себя лично приношу Вашей святыне, собратьям-архипастырям и всей боголюбивой полноте Церкви святителя Саввы глубокие соболезнования в связи с кончиной преосвященного митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия", - заключил глава Русской церкви.
Митрополит Амфилохий, заразившись коронавирусом, попал в больницу 6 октября. Архиерей, которому было 82 года, являлся одним из главных авторитетов в Сербской православной церкви. Он возглавил движение против спорного закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории, которое вывело граждан на улицы на массовые молебны и крестные ходы в конце 2019 года. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов Мило Джукановича, который счел Амфилохия своим оппонентом.
Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
10:58Религия и мировоззрение
Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий скончался от COVID-19
 
Религия и мировоззрениеРелигияИисус ХристосСербская православная церковьМило ДжукановичНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЧерногория
 
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