https://ria.ru/20201029/zhurnalisty-1582018788.html

Посольство в США призвало журналистов из России опасаться провокаций

Посольство РФ в США рекомендовало российским журналистам, прибывающим в Соединенные Штаты, учитывать предвзятое отношение к ним со стороны американских властей... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T06:05

2020-10-29T06:05

2020-10-29T06:09

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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> Посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> рекомендовало российским журналистам, прибывающим в Соединенные Штаты, учитывать предвзятое отношение к ним со стороны американских властей и высокую вероятность провокаций.Дипмиссия также заявила, что осуждает очередной допрос российского журналиста канала RT Константина Рожкова со стороны силовых структур США."Двадцать восьмого октября корреспондент канала RT Константин Рожков сообщил, что днем ранее подвергся в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> допросу со стороны силовых структур США. Почти час он вынужден был отвечать на вопросы о профессиональной журналистской деятельности", - сообщило посольство."Призываем Соединенные Штаты отказаться от практики дискриминации журналистов из-за их гражданской принадлежности. Рассматриваем действия властей США как грубую попытку оказать давление на представителя прессы... Потребовали разъяснений в госдепартаменте", - отмечается в заявлении.Ранее главный редактор RT <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Симоньян</a> в своем <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале сообщила, что корреспондента телеканала в аэропорту Нью-Йорка допрашивали сотрудники спецслужб и оставила ссылку на канал Рожкова, где тот в подробностях описал встречу. В частности он сообщил, что допрос длился более трех часов, в ходе которого агенты забрали его документы и технику, попросили разлогинить <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a>, чтобы посмотреть фото и переписку. А также задавали вопросы о нем, о работе, о том, с кем из американцев он входил в контакт до поездки, с кем будет встречаться в США.В середине июля российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a>. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Пострадавшие в атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса". После корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a>, также подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.

https://radiosputnik.ria.ru/20200531/1572252558.html

https://ria.ru/20200616/1572975754.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, москва, портленд, миннеаполис, россия, сша, в мире