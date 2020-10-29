https://ria.ru/20201029/vybory-1582129961.html

Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после выборов

Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после выборов

Россия не теряет надежды, что после выборов в США возобладает здравый смысл в вопросе отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:42

2020-10-29T16:42

2020-10-29T17:09

мария захарова

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

политика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не теряет надежды, что после выборов в США возобладает здравый смысл в вопросе отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы также надеемся, что к американским коллегам придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы - от контроля над вооружениями и урегулирования региональных кризисов до пандемии коронавируса - можно решать, лишь обеспечив объединение или хотя бы сопряжение усилий и потенциалов ведущих мировых игроков. И в этом смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США, как ответственных гарантов международной стабильности и безопасности, находится в плоскости взаимного интереса и отвечает потребностям всего мирового сообщества", - добавила представитель МИД РФ.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом. Будет избран не только президент США, но и треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.

https://ria.ru/20201029/vybory-1582111968.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, дональд трамп, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика