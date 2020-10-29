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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201029/vybory-1582129961.html
Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после выборов
Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после выборов
Россия не теряет надежды, что после выборов в США возобладает здравый смысл в вопросе отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:42
2020-10-29T17:09
мария захарова
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2020
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не теряет надежды, что после выборов в США возобладает здравый смысл в вопросе отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы также надеемся, что к американским коллегам придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы - от контроля над вооружениями и урегулирования региональных кризисов до пандемии коронавируса - можно решать, лишь обеспечив объединение или хотя бы сопряжение усилий и потенциалов ведущих мировых игроков. И в этом смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США, как ответственных гарантов международной стабильности и безопасности, находится в плоскости взаимного интереса и отвечает потребностям всего мирового сообщества", - добавила представитель МИД РФ.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом. Будет избран не только президент США, но и треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
https://ria.ru/20201029/vybory-1582111968.html
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мария захарова, дональд трамп, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика

Россия надеется на здравый смысл США в отношениях с Москвой после выборов

16:42 29.10.2020 (обновлено: 17:09 29.10.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не теряет надежды, что после выборов в США возобладает здравый смысл в вопросе отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Действия США уже давно носят деструктивный характер, я имею в виду развертывание систем противоракетной обороны, развал ДРСМД, сохраняющуюся неопределенность по вопросу продления ДСНВ. Тем не менее мы не теряем надежду, что после выборов здравый смысл начнет постепенно брать верх. В Вашингтоне, наконец, поймут, что ставка на дальнейшее насаждение антироссийских мифов не столько вредит нам, сколько способствует еще большему разжиганию политических страстей и нагнетанию атмосферы недоверия внутри самого американского общества", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Мы также надеемся, что к американским коллегам придет осознание того, что сложнейшие современные проблемы - от контроля над вооружениями и урегулирования региональных кризисов до пандемии коронавируса - можно решать, лишь обеспечив объединение или хотя бы сопряжение усилий и потенциалов ведущих мировых игроков. И в этом смысле устойчивое и предсказуемое сотрудничество России и США, как ответственных гарантов международной стабильности и безопасности, находится в плоскости взаимного интереса и отвечает потребностям всего мирового сообщества", - добавила представитель МИД РФ.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом. Будет избран не только президент США, но и треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
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Выборы президента США — 2020Мария ЗахароваДональд ТрампДжо БайденМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАПолитика
 
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