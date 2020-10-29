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В Якутии вездеход провалился под лед, три человека погибли
В Якутии вездеход провалился под лед, три человека погибли
Вездеход с людьми провалился под лед в Аллаиховском районе Якутии, обнаружены тела троих мужчин, поискам четвертого пассажира помешала плохая погода, сообщает... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:43
2020-10-29T15:43
происшествия
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ЯКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Вездеход с людьми провалился под лед в Аллаиховском районе Якутии, обнаружены тела троих мужчин, поискам четвертого пассажира помешала плохая погода, сообщает пресс-служба управления МВД России по республике.Отмечается, что в ночь с 10 на 11 октября в отделение полиции в Аллаиховском районе поступило сообщение о том, что местный житель обнаружил тело своего отца, выехавшего ранее на гусеничном вездеходе вместе с тремя друзьями на рыболовецкий участок, расположенный в 40 километрах от поселка Чокурдах."…были незамедлительно организованы оперативно-поисковые мероприятия. В полутора километрах от места обнаружения был найден затонувший в водоеме вездеход, в кабине которого находились тела еще двоих мужчин. По данному факту совместно со следователями проводится проверка. Поиски четвертого мужчины были осложнены неблагоприятными погодными условиями", - рассказали в МВД.В ближайшее время поиски будут продолжены с помощью специальной техники и кинолога с собакой.
https://ria.ru/20201027/olenevody-1581715774.html
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60
происшествия

В Якутии вездеход провалился под лед, три человека погибли

15:43 29.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль "скорой помощи"
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Вездеход с людьми провалился под лед в Аллаиховском районе Якутии, обнаружены тела троих мужчин, поискам четвертого пассажира помешала плохая погода, сообщает пресс-служба управления МВД России по республике.
Отмечается, что в ночь с 10 на 11 октября в отделение полиции в Аллаиховском районе поступило сообщение о том, что местный житель обнаружил тело своего отца, выехавшего ранее на гусеничном вездеходе вместе с тремя друзьями на рыболовецкий участок, расположенный в 40 километрах от поселка Чокурдах.
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"…были незамедлительно организованы оперативно-поисковые мероприятия. В полутора километрах от места обнаружения был найден затонувший в водоеме вездеход, в кабине которого находились тела еще двоих мужчин. По данному факту совместно со следователями проводится проверка. Поиски четвертого мужчины были осложнены неблагоприятными погодными условиями", - рассказали в МВД.
В ближайшее время поиски будут продолжены с помощью специальной техники и кинолога с собакой.
 
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