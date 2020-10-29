В Подмосковье массовая вакцинация от COVID-19 начнется в январе

"Мы будем оказывать эту услугу везде по Подмосковью (делать прививку от COVID-19. — Прим. ред.). Естественно, эта прививка будет делаться по ОМС... Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше и массово — в январе", — сказал Воробьев в эфире телеканала "360".