https://ria.ru/20201029/vaktsinatsiya-1582168418.html
В Подмосковье массовая вакцинация от COVID-19 начнется в январе
В Подмосковье массовая вакцинация от COVID-19 начнется в январе
Массовая вакцинация жителей Подмосковья от коронавируса начнется в январе, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:16
2020-10-29T19:16
2020-10-29T23:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Массовая вакцинация жителей Подмосковья от коронавируса начнется в январе, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)