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https://ria.ru/20201029/umnye-chasy-1581902225.html
Apple Watch и не только: топ-7 умных часов 2020 года
За лето "коронавирусного" года россияне купили умных часов на 7,4 миллиарда рублей. Половину рынка все еще занимают Apple Watch разных поколений, однако... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T08:00
2020-10-29T08:08
риа наука
samsung
gps
huawei technologies
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. </strong>За лето "коронавирусного" года россияне <a href="https://ria.ru/20200918/apple-watch-v-rossii-1577454040.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">купили</a> умных часов на 7,4 миллиарда рублей. Половину рынка все еще занимают Apple Watch разных поколений, однако конкуренты набирают силу. О самых популярных на отечественном рынке моделях смарт-часов — в обзоре РИА Новости.Apple Watch Series 6Цена: 37 тысяч рублей за версию 40 ммСчитается, что именно <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> пробудила в покупателях интерес к умным часам, выпустив в 2014-м первое поколение Watch. Через шесть лет представили Apple Watch Series 6, которые снова задали планку всей индустрии. Впрочем, по-настоящему нового в них мало. Да, есть пульсоксиметр — чуть ли не самая востребованная функция носимой электроники в условиях пандемии. Но, во-первых, конкуренты показали устройства с датчиками уровня кислорода в крови раньше на несколько месяцев. Во-вторых, точность сомнительна — блогеры и журналисты упрекают Watch Series 6 в разбросе показаний. В остальном же это эталонные смарт-часы, если вы погружены в экосистему Apple. Здесь есть практически все для комфортной жизни — от возможности прослушивания музыки с гаджета до чипа NFC для бесконтактных платежей. Новый процессор Apple S6 отличается еще большей производительностью. А вот главный недостаток Watch сохранился: автономность у них скромная — максимум два дня без подзарядки.Garmin Vivoactive 4Цена: 30 тысяч рублейУмные часы от известного производителя носимой электроники Garmin выглядят как современная классика. Во-первых, круглый дисплей. И не простой, а напоминающий матрицы в электронных книгах — информация видна и без подсветки. Во-вторых, корпус с безелем. Это понравится тем, кто хочет видеть в часах именно часы, а не цифровой гаджет. Но начинка самая современная — <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a>, соединение со смартфоном по Bluetooth. Бесконтактные платежи обеспечивает фирменная система Garmin Pay. Проблемы: кто-то жалуется на некорректный подсчет шагов, а у кого-то из пользователей возникли вопросы к тому, как устройство измеряет пульс. Honor MagicWatch 2Цена: 12 тысяч рублейПопулярные среднебюджетные часы от суббренда <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> Honor подкупают внешним видом — выглядят часы явно дороже, чем стоят. В продаже встречаются разного цвета и с ремешками из силикона, кожи или металла. Для сенсорного AMOLED-дисплея предусмотрен режим Always on Display, экономящий энергию при включенном экране. Вообще, эти часы довольно долго работают на одном заряде — 10-12 дней вполне реально, если отключить постоянный контроль пульса. Этого удалось достичь благодаря большой батарейке, но из-за нее устройство получилось довольно толстым. Адекватно здесь реализован и фитнес-функционал. Часы явно понравятся бегунам — тут есть GPS, а значит, можно писать трек, замерять скорость и так далее. Модель получила и встроенную память в четыре гигабайта, умеет воспроизводить музыку напрямую в беспроводные наушники. Но пользователи жалуются, что связь между часами и акустикой часто нестабильна. Как и программное обеспечение — хотя устройство уже не первый месяц на рынке.Amazfit NeoЦена: 2990 рублейСреди умных часов встречаются и довольно необычные экземпляры. Amazfit Neo — это своеобразный ретро-аксессуар, похожий на часы 30-летней давности. Внешняя простота дополняется внутренней — функционал Neo довольно скромный. Экран монохромный и, конечно, несенсорный. Управление возложено на четыре кнопки, но не все можно настроить непосредственно с самих часов. Например, для установки будильника обязательно потребуется фирменное приложение для смартфона Zepp. Часы отображают уведомления, но их не прочитать из-за ограничений экрана. Нет и уже привычной для многих вибрации. Зато датчик сердцебиения довольно точный. И, конечно, главные плюсы Amazfit Neo — это демократичная цена и огромная автономность. На одном заряде — месяц, а может, и больше, что большая редкость.Samsung Galaxy Watch Active2Цена: 23 тысячи рублейКомпания Samsung не меньше Apple сделала для популяризации умных часов. Galaxy Watch Active2, представленные еще в 2019 году, — по-прежнему востребованный гаджет, особенно если вы привыкли к смартфонам из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a>. Кстати, на рынке встречаются два размера — на 40 и 44 миллиметра. Набор функций типичен для недешевого устройства: от GPS до NFC. Бесконтактные платежи — с фирменной системой Samsung Pay. Вообще, эта модель основана на полноценной операционной системе Tizen, и, как и в Apple Watch, есть возможность установки сторонних приложений. Например, Instagram (хотя разглядывать фото на круглом 1,4-дюймовом дисплее — удовольствие сомнительное). Есть, конечно, и нюансы. Даже при не самой интенсивной нагрузке аккумулятора хватает на три дня, а если пользоваться GPS и слушать музыку, то беспроводная зарядка нужна ежедневно. Пользователи жалуются на стекло, склонное к царапинам, и не всегда срабатывающий жест подъема руки, который отвечает за подсветку дисплея.SwatchPay!Цена: 7190 рублейНа популярность умных часов обратили внимание и производители традиционных механизмов. Хотя попытки создать полноценный аналог у часовщиков обычно неудачные, отдельные смарт-функции неплохо прижились на рынке. Например, Swatch предлагает целую линейку изделий с опцией бесконтактной оплаты. Как известно, чип NFC довольно экономичен и для часов на сменной батарейке не станет большим обременением. Для привязки банковской карты смартфона с установленным приложением недостаточно — активация только в фирменном магазине с помощью специального стенда. В остальном же это обычные наручные часы от Swatch со стрелками, циферблатом и временем работы в несколько лет на одной батарейке.Polar Vantage MЦена: 24 тысячи рублейУмные часы от известного финского бренда фитнес-техники. Неудивительно, что основной акцент в Vantage M сделали именно на спортивных функциях. Так, высокоточный пульсометр ничем не уступает нагрудным датчикам. Две сотни встроенных режимов для занятий спортом, синхронизация с сервисом Strava, расширенная статистика по сну — и это далеко не все. К плюсам стоит отнести трансрефлективный экран, информацию на котором видно без подсветки. Благодаря ему автономность устройства достигает десяти дней. Но с остальным у Polar Vantage M не так радужно — кастомизация ограничивается парой циферблатов, бесконтактной оплаты нет, как и возможности воспроизводить аудио. Есть мнение в Сети, что в Polar сделали это устройство для аскетов-спортсменов.
https://ria.ru/20200916/apple-1577298545.html
https://ria.ru/20201008/bluetooth-1578703566.html
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samsung, gps, huawei technologies, apple, технологии

Apple Watch и не только: топ-7 умных часов 2020 года

08:00 29.10.2020 (обновлено: 08:08 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкApple Watch SE
Apple Watch SE - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. За лето "коронавирусного" года россияне купили умных часов на 7,4 миллиарда рублей. Половину рынка все еще занимают Apple Watch разных поколений, однако конкуренты набирают силу. О самых популярных на отечественном рынке моделях смарт-часов — в обзоре РИА Новости.

Apple Watch Series 6

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкApple Watch Series 6
Apple Watch Series 6 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Apple Watch Series 6
Цена: 37 тысяч рублей за версию 40 мм
Считается, что именно Apple пробудила в покупателях интерес к умным часам, выпустив в 2014-м первое поколение Watch. Через шесть лет представили Apple Watch Series 6, которые снова задали планку всей индустрии. Впрочем, по-настоящему нового в них мало. Да, есть пульсоксиметр — чуть ли не самая востребованная функция носимой электроники в условиях пандемии. Но, во-первых, конкуренты показали устройства с датчиками уровня кислорода в крови раньше на несколько месяцев. Во-вторых, точность сомнительна — блогеры и журналисты упрекают Watch Series 6 в разбросе показаний. В остальном же это эталонные смарт-часы, если вы погружены в экосистему Apple. Здесь есть практически все для комфортной жизни — от возможности прослушивания музыки с гаджета до чипа NFC для бесконтактных платежей. Новый процессор Apple S6 отличается еще большей производительностью. А вот главный недостаток Watch сохранился: автономность у них скромная — максимум два дня без подзарядки.
© Иллюстрация РИА НовостиГлавные функции умных часов в 2020 году
Главные функции умных часов 2020 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Иллюстрация РИА Новости
Главные функции умных часов в 2020 году

Garmin Vivoactive 4

© GarminGarmin Vivoactive 4
Garmin Vivoactive 4 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Garmin
Garmin Vivoactive 4
Цена: 30 тысяч рублей
Умные часы от известного производителя носимой электроники Garmin выглядят как современная классика. Во-первых, круглый дисплей. И не простой, а напоминающий матрицы в электронных книгах — информация видна и без подсветки. Во-вторых, корпус с безелем. Это понравится тем, кто хочет видеть в часах именно часы, а не цифровой гаджет. Но начинка самая современная — GPS, соединение со смартфоном по Bluetooth. Бесконтактные платежи обеспечивает фирменная система Garmin Pay. Проблемы: кто-то жалуется на некорректный подсчет шагов, а у кого-то из пользователей возникли вопросы к тому, как устройство измеряет пульс.

Honor MagicWatch 2

© HonorHonor MagicWatch 2
Honor MagicWatch 2 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Honor
Honor MagicWatch 2
Цена: 12 тысяч рублей
Популярные среднебюджетные часы от суббренда Huawei Honor подкупают внешним видом — выглядят часы явно дороже, чем стоят. В продаже встречаются разного цвета и с ремешками из силикона, кожи или металла. Для сенсорного AMOLED-дисплея предусмотрен режим Always on Display, экономящий энергию при включенном экране. Вообще, эти часы довольно долго работают на одном заряде — 10-12 дней вполне реально, если отключить постоянный контроль пульса. Этого удалось достичь благодаря большой батарейке, но из-за нее устройство получилось довольно толстым. Адекватно здесь реализован и фитнес-функционал. Часы явно понравятся бегунам — тут есть GPS, а значит, можно писать трек, замерять скорость и так далее. Модель получила и встроенную память в четыре гигабайта, умеет воспроизводить музыку напрямую в беспроводные наушники. Но пользователи жалуются, что связь между часами и акустикой часто нестабильна. Как и программное обеспечение — хотя устройство уже не первый месяц на рынке.
Apple Watch SE - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Apple назвала цены на новые умные часы и iPad в России

Amazfit Neo

© РИА Новости / Кирилл КаримовAmazfit Neo
Amazfit Neo - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Amazfit Neo
Цена: 2990 рублей
Среди умных часов встречаются и довольно необычные экземпляры. Amazfit Neo — это своеобразный ретро-аксессуар, похожий на часы 30-летней давности. Внешняя простота дополняется внутренней — функционал Neo довольно скромный. Экран монохромный и, конечно, несенсорный. Управление возложено на четыре кнопки, но не все можно настроить непосредственно с самих часов. Например, для установки будильника обязательно потребуется фирменное приложение для смартфона Zepp. Часы отображают уведомления, но их не прочитать из-за ограничений экрана. Нет и уже привычной для многих вибрации. Зато датчик сердцебиения довольно точный. И, конечно, главные плюсы Amazfit Neo — это демократичная цена и огромная автономность. На одном заряде — месяц, а может, и больше, что большая редкость.

Samsung Galaxy Watch Active2

© SamsungSamsung Galaxy Watch Active2
Samsung Galaxy Watch Active2 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Samsung
Samsung Galaxy Watch Active2
Цена: 23 тысячи рублей
Компания Samsung не меньше Apple сделала для популяризации умных часов. Galaxy Watch Active2, представленные еще в 2019 году, — по-прежнему востребованный гаджет, особенно если вы привыкли к смартфонам из Южной Кореи. Кстати, на рынке встречаются два размера — на 40 и 44 миллиметра. Набор функций типичен для недешевого устройства: от GPS до NFC. Бесконтактные платежи — с фирменной системой Samsung Pay. Вообще, эта модель основана на полноценной операционной системе Tizen, и, как и в Apple Watch, есть возможность установки сторонних приложений. Например, Instagram (хотя разглядывать фото на круглом 1,4-дюймовом дисплее — удовольствие сомнительное). Есть, конечно, и нюансы. Даже при не самой интенсивной нагрузке аккумулятора хватает на три дня, а если пользоваться GPS и слушать музыку, то беспроводная зарядка нужна ежедневно. Пользователи жалуются на стекло, склонное к царапинам, и не всегда срабатывающий жест подъема руки, который отвечает за подсветку дисплея.

SwatchPay!

© SwatchSwatchPay!
SwatchPay! - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Swatch
SwatchPay!
Цена: 7190 рублей
На популярность умных часов обратили внимание и производители традиционных механизмов. Хотя попытки создать полноценный аналог у часовщиков обычно неудачные, отдельные смарт-функции неплохо прижились на рынке. Например, Swatch предлагает целую линейку изделий с опцией бесконтактной оплаты. Как известно, чип NFC довольно экономичен и для часов на сменной батарейке не станет большим обременением. Для привязки банковской карты смартфона с установленным приложением недостаточно — активация только в фирменном магазине с помощью специального стенда. В остальном же это обычные наручные часы от Swatch со стрелками, циферблатом и временем работы в несколько лет на одной батарейке.
Bluetooth технология - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Polar Vantage M

© PolarPolar Vantage M
Polar Vantage M - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Polar
Polar Vantage M
Цена: 24 тысячи рублей
Умные часы от известного финского бренда фитнес-техники. Неудивительно, что основной акцент в Vantage M сделали именно на спортивных функциях. Так, высокоточный пульсометр ничем не уступает нагрудным датчикам. Две сотни встроенных режимов для занятий спортом, синхронизация с сервисом Strava, расширенная статистика по сну — и это далеко не все. К плюсам стоит отнести трансрефлективный экран, информацию на котором видно без подсветки. Благодаря ему автономность устройства достигает десяти дней. Но с остальным у Polar Vantage M не так радужно — кастомизация ограничивается парой циферблатов, бесконтактной оплаты нет, как и возможности воспроизводить аудио. Есть мнение в Сети, что в Polar сделали это устройство для аскетов-спортсменов.
 
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РИА НаукаSamsungGPSHuawei TechnologiesAppleТехнологии
 
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