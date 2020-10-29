https://ria.ru/20201029/stroitelstvo-1582160473.html
Глава Кубани поручил усилить контроль за строительством соцобъектов
Глава Кубани поручил усилить контроль за строительством соцобъектов
Губернатор Краснодарского края поручил усилить контроль за строительством социальных объектов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:33
2020-10-29T18:33
2020-10-29T18:33
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края поручил усилить контроль за строительством социальных объектов, сообщает администрация региона.Отмечается, что сейчас в регионе одновременно строится 26 школ, девять детсадов, 15 объектов спорта. До конца года необходимо сдать около 20 офисов врачей общей практики. "В целом ситуация на контроле, но в ряде территории есть отставания от графика", - отметили в ведомстве.Так, например, в поселке Моревка Ейского района ВОП планировали ввести в эксплуатацию в ноябре. Однако на сегодняшний день его готовность составляет только 59%. В Горячем Ключе в станице Саратовской не завершен малобюджетный спорткомплекс. При этом объект даже не законсервирован. Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин заверил, что конкурс, который определит подрядчика для завершения комплекса, состоится уже завтра. До конца года объект достроят, отметили в администрации."Несмотря на сложный год, мы не сократили финансирование ни одной социальной программы и должны выполнить свои обязательства перед жителями по строительству социальных объектов. Деньги в бюджете есть, давайте посмотрим, как мы их интегрируем в конкретные результаты", – отметил Кондратьев, обращаясь к своим замам и руководителям краевых ведомств и муниципалитетов.Губернатор также отметил, что в ряде случаев к нарушению сроков привело и отсутствие единой системы контроля – за возведение объектов отвечали разные структуры. Со следующего года эту работу будет курировать департамент строительства. В Краснодарском крае заработает единая госпрограмма строительства социальных учреждений, уточнили в ведомстве.
https://realty.ria.ru/20201019/stroyki-1580485651.html
https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577680760.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости.
Губернатор Краснодарского края
поручил усилить контроль за строительством социальных объектов, сообщает администрация региона.
Отмечается, что сейчас в регионе одновременно строится 26 школ, девять детсадов, 15 объектов спорта. До конца года необходимо сдать около 20 офисов врачей общей практики. "В целом ситуация на контроле, но в ряде территории есть отставания от графика", - отметили в ведомстве.
"Со стороны власти должен быть профессиональный контроль. Если в муниципалитетах будут сорваны сроки строительства социальных объектов, то замы глав районов и сотрудники департамента строительства края будут искать другую работу", – заявил губернатор в ходе совещания по вопросам исполнения поручений.
Так, например, в поселке Моревка Ейского района ВОП планировали ввести в эксплуатацию в ноябре. Однако на сегодняшний день его готовность составляет только 59%. В Горячем Ключе в станице Саратовской не завершен малобюджетный спорткомплекс. При этом объект даже не законсервирован. Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин заверил, что конкурс, который определит подрядчика для завершения комплекса, состоится уже завтра. До конца года объект достроят, отметили в администрации.
"Несмотря на сложный год, мы не сократили финансирование ни одной социальной программы и должны выполнить свои обязательства перед жителями по строительству социальных объектов. Деньги в бюджете есть, давайте посмотрим, как мы их интегрируем в конкретные результаты", – отметил Кондратьев, обращаясь к своим замам и руководителям краевых ведомств и муниципалитетов.
Губернатор
также отметил, что в ряде случаев к нарушению сроков привело и отсутствие единой системы контроля – за возведение объектов отвечали разные структуры. Со следующего года эту работу будет курировать департамент строительства. В Краснодарском крае заработает единая госпрограмма строительства социальных учреждений, уточнили в ведомстве.