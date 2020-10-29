https://ria.ru/20201029/stroitelstvo-1582160473.html

Глава Кубани поручил усилить контроль за строительством соцобъектов

Глава Кубани поручил усилить контроль за строительством соцобъектов

Губернатор Краснодарского края поручил усилить контроль за строительством социальных объектов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:33

2020-10-29T18:33

2020-10-29T18:33

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края поручил усилить контроль за строительством социальных объектов, сообщает администрация региона.Отмечается, что сейчас в регионе одновременно строится 26 школ, девять детсадов, 15 объектов спорта. До конца года необходимо сдать около 20 офисов врачей общей практики. "В целом ситуация на контроле, но в ряде территории есть отставания от графика", - отметили в ведомстве.Так, например, в поселке Моревка Ейского района ВОП планировали ввести в эксплуатацию в ноябре. Однако на сегодняшний день его готовность составляет только 59%. В Горячем Ключе в станице Саратовской не завершен малобюджетный спорткомплекс. При этом объект даже не законсервирован. Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин заверил, что конкурс, который определит подрядчика для завершения комплекса, состоится уже завтра. До конца года объект достроят, отметили в администрации."Несмотря на сложный год, мы не сократили финансирование ни одной социальной программы и должны выполнить свои обязательства перед жителями по строительству социальных объектов. Деньги в бюджете есть, давайте посмотрим, как мы их интегрируем в конкретные результаты", – отметил Кондратьев, обращаясь к своим замам и руководителям краевых ведомств и муниципалитетов.Губернатор также отметил, что в ряде случаев к нарушению сроков привело и отсутствие единой системы контроля – за возведение объектов отвечали разные структуры. Со следующего года эту работу будет курировать департамент строительства. В Краснодарском крае заработает единая госпрограмма строительства социальных учреждений, уточнили в ведомстве.

https://realty.ria.ru/20201019/stroyki-1580485651.html

https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577680760.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, общество