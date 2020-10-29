https://ria.ru/20201029/sderzhannost-1582176959.html

Муфтий призвал французов-мусульман к сдержанности по примеру Мухаммеда

Муфтий призвал французов-мусульман к сдержанности по примеру Мухаммеда

Французы и, в частности, мусульмане должны реагировать на провокации сдержанно, как это было присуще самому пророку Мухаммеду, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T20:18

2020-10-29T20:18

2020-10-29T20:50

религия и мировоззрение

религия

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кристиан эстрози

альбир крганов

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ницца

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Французы и, в частности, мусульмане должны реагировать на провокации сдержанно, как это было присуще самому пророку Мухаммеду, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку ранили и задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Он добавил, что все указывает на то, что произошедшее является терактом. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.Он отметил, что вся ситуация, в том числе действия президента Франции, который продолжает настаивать на том, что не откажется от карикатур на пророка Мухаммеда - это "большая провокация против ислама".Он также посоветовал представителям разных религий и национальностей во Франции сделать общее заявление, чтобы "сдержать эмоции и предпринять конструктивные шаги по выходу из этого кризиса". "Жесткими мерами и обвинениями ситуацию не разрешить. Ситуация будет накаливаться, раздражение увеличится, и это будет на руку тем же экстремистам", - подытожил Крганов.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.

https://ria.ru/20201029/terakty-1582106349.html

https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html

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ницца

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, вооруженные нападения во франции, кристиан эстрози, альбир крганов, франция, ницца, в мире