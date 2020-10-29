Муфтий призвал французов-мусульман к сдержанности по примеру Мухаммеда
20:18 29.10.2020 (обновлено: 20:50 29.10.2020)
© Пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© Пресс-служба ДСМР
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Французы и, в частности, мусульмане должны реагировать на провокации сдержанно, как это было присуще самому пророку Мухаммеду, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку ранили и задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Он добавил, что все указывает на то, что произошедшее является терактом. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
"Мы, религиозные деятели, обращаемся к нашим последователям, говорим, что мы не должны реагировать агрессивно, даже если это были карикатуры (на Пророка) или другие провокации. Мы должны проявлять сдержанность и разумность, которые были присущи пророку Мухаммеду", - сказал Крганов.
Он отметил, что вся ситуация, в том числе действия президента Франции, который продолжает настаивать на том, что не откажется от карикатур на пророка Мухаммеда - это "большая провокация против ислама".
"Видимо, Франция становится жертвой этой провокации. Сейчас и политики, и СМИ должны очень ответственно себя вести и взвешивать каждое свое слово", - призвал муфтий.
Он также посоветовал представителям разных религий и национальностей во Франции сделать общее заявление, чтобы "сдержать эмоции и предпринять конструктивные шаги по выходу из этого кризиса". "Жесткими мерами и обвинениями ситуацию не разрешить. Ситуация будет накаливаться, раздражение увеличится, и это будет на руку тем же экстремистам", - подытожил Крганов.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.