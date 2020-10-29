https://ria.ru/20201029/pozhar-1582163215.html

В Подмосковье вспыхнул пожар на территории промзоны

В Подмосковье вспыхнул пожар на территории промзоны

Мешки с пластиковыми отходами загорелись на площади порядка 2,5 тысячи квадратных метров на территории промышленной зоны в городском округе Руза Московской... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:43

2020-10-29T18:43

2020-10-29T19:04

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

руза

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мешки с пластиковыми отходами загорелись на площади порядка 2,5 тысячи квадратных метров на территории промышленной зоны в городском округе Руза Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."В поселке Дорохово на улице Стеклозаводская на территории промзоны горят полимеры в мешках", - сказал собеседник агентства.По его словам, размер горящей площадки с пластиковыми отходами - 50 на 50 метров.Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, пожару присвоен второй номер сложности."В 18.18 (мск) пожар локализован на площади 900 квадратных метров", - говорится в МЧС.

https://ria.ru/20201027/pozhar-1581683611.html

московская область (подмосковье)

руза

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар на складе пластика под Рузой В подмосковном посёлке Дорохово происходит горение полимеров в мешках на площади 2500 кв.м. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительной информации пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств. К месту пожара выехала лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации воздуха. По утончённой информации пожар удалось локализовать на площади 900 кв.м. 2020-10-29T18:43 true PT0M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), руза, происшествия