https://ria.ru/20201029/pozhar-1582163215.html
В Подмосковье вспыхнул пожар на территории промзоны
В Подмосковье вспыхнул пожар на территории промзоны
Мешки с пластиковыми отходами загорелись на площади порядка 2,5 тысячи квадратных метров на территории промышленной зоны в городском округе Руза Московской... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:43
2020-10-29T18:43
2020-10-29T19:04
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
руза
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мешки с пластиковыми отходами загорелись на площади порядка 2,5 тысячи квадратных метров на территории промышленной зоны в городском округе Руза Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."В поселке Дорохово на улице Стеклозаводская на территории промзоны горят полимеры в мешках", - сказал собеседник агентства.По его словам, размер горящей площадки с пластиковыми отходами - 50 на 50 метров.Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, пожару присвоен второй номер сложности."В 18.18 (мск) пожар локализован на площади 900 квадратных метров", - говорится в МЧС.
https://ria.ru/20201027/pozhar-1581683611.html
московская область (подмосковье)
руза
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар на складе пластика под Рузой
В подмосковном посёлке Дорохово происходит горение полимеров в мешках на площади 2500 кв.м.
Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительной информации пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств. К месту пожара выехала лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации воздуха.
По утончённой информации пожар удалось локализовать на площади 900 кв.м.
2020-10-29T18:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), руза, происшествия