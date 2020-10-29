https://ria.ru/20201029/podmoskove-1582173254.html
Власти Подмосковья не планируют закрывать рестораны и кафе из-за COVID-19
Власти Подмосковья не планируют закрывать рестораны и кафе из-за COVID-19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что рестораны и кафе в Московской области закрывать не будут. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:51
2020-10-29T19:51
2020-10-29T20:03
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андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что рестораны и кафе в Московской области закрывать не будут."Наша задача – это чтобы малый и средний бизнес работали, в том числе рестораны и кафе. Мы понимаем, что это сложный бизнес, и сохранить его чрезвычайно тяжело в данной ситуации. Поэтому работайте, мы не собираемся вас закрывать", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".При этом губернатор отметил, что предприятиям общепита необходимо заботиться о посетителях. "Официанты и повара обязательно должны быть в масках - это уже все прекрасно понимают", - сказал Воробьев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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