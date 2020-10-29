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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/plany-1582116743.html
Путин заявил, что России неизвестно о планах Байдена и Трампа
Путин заявил, что России неизвестно о планах Байдена и Трампа
Президент РФ Владимир Путин, комментируя выборы в США, отметил, что неизвестно, что планируют демократы и республиканцы по итогам избирательного процесса. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:58
2020-10-29T15:58
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
владимир путин
демократическая партия сша
сша
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя выборы в США, отметил, что неизвестно, что планируют демократы и республиканцы по итогам избирательного процесса.
https://ria.ru/20201027/amerika-1581646419.html
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владимир путин, демократическая партия сша, сша, в мире

Путин заявил, что России неизвестно о планах Байдена и Трампа

15:58 29.10.2020
 
© REUTERS / Jim Bourg/Pool Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и президент США Дональд Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и президент США Дональд Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Jim Bourg/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя выборы в США, отметил, что неизвестно, что планируют демократы и республиканцы по итогам избирательного процесса.

"Мы не знаем, каким образом и что планируют обе команды, досконально нам это неизвестно. Но хорошо известно, я уже об этом говорил, здесь нет никакого секрета, что Демократическая партия придерживается более такого социализированного подхода к ряду проблем внутри страны и международной арене", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".

Люди с флагами США у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 08:00
Демократы спешат, потому что боятся: Америка поворачивает вправо
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Владимир ПутинДемократическая партия СШАСШАВ мире
 
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