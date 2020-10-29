https://ria.ru/20201029/plany-1582116743.html
Путин заявил, что России неизвестно о планах Байдена и Трампа
Путин заявил, что России неизвестно о планах Байдена и Трампа
Президент РФ Владимир Путин, комментируя выборы в США, отметил, что неизвестно, что планируют демократы и республиканцы по итогам избирательного процесса. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:58
2020-10-29T15:58
2020-10-29T15:58
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
владимир путин
демократическая партия сша
сша
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя выборы в США, отметил, что неизвестно, что планируют демократы и республиканцы по итогам избирательного процесса.
https://ria.ru/20201027/amerika-1581646419.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, демократическая партия сша, сша, в мире