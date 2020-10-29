Путин заявил, что России неизвестно о планах Байдена и Трампа

"Мы не знаем, каким образом и что планируют обе команды, досконально нам это неизвестно. Но хорошо известно, я уже об этом говорил, здесь нет никакого секрета, что Демократическая партия придерживается более такого социализированного подхода к ряду проблем внутри страны и международной арене", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".