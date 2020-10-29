https://ria.ru/20201029/pandemiya-1582088868.html

Путин назвал объем средств бюджета, направленных на борьбу с пандемией

Путин назвал объем средств бюджета, направленных на борьбу с пандемией

Объем средств бюджета, направленных на борьбу с пандемией коронавируса в РФ, составил 4,5% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:35

2020-10-29T14:35

2020-10-29T14:35

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

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владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Объем средств бюджета, направленных на борьбу с пандемией коронавируса в РФ, составил 4,5% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши действия в период эпидемии формировались в этой логике и пакет антикризисных мер, мер, нацеленных на сохранение рабочих мест, доходов граждан, стимулирования новых заказов в произведственных цепочках. Отмечу, что общий объем федеральных средств такой поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП", - заявил Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/programmy-1581931589.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, втб капитал, владимир путин, экономика