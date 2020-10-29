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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/pandemiya-1582088868.html
Путин назвал объем средств бюджета, направленных на борьбу с пандемией
Путин назвал объем средств бюджета, направленных на борьбу с пандемией
Объем средств бюджета, направленных на борьбу с пандемией коронавируса в РФ, составил 4,5% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:35
2020-10-29T14:35
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
втб капитал
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Объем средств бюджета, направленных на борьбу с пандемией коронавируса в РФ, составил 4,5% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши действия в период эпидемии формировались в этой логике и пакет антикризисных мер, мер, нацеленных на сохранение рабочих мест, доходов граждан, стимулирования новых заказов в произведственных цепочках. Отмечу, что общий объем федеральных средств такой поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП", - заявил Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201028/programmy-1581931589.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, втб капитал, владимир путин, экономика

Путин назвал объем средств бюджета, направленных на борьбу с пандемией

14:35 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Объем средств бюджета, направленных на борьбу с пандемией коронавируса в РФ, составил 4,5% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши действия в период эпидемии формировались в этой логике и пакет антикризисных мер, мер, нацеленных на сохранение рабочих мест, доходов граждан, стимулирования новых заказов в произведственных цепочках. Отмечу, что общий объем федеральных средств такой поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП", - заявил Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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