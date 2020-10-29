https://ria.ru/20201029/novyy-raschet-pensiy--1581952418.html

"От нуля до десяти рублей": особенность нового расчета пенсий

Минтруд и Счетная палата спорят о прожиточном минимуме пенсионера. В правительстве предложили новую методику расчета, вопрос рассматривают в Госдуме. Однако в... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T08:00

2020-10-29T08:00

2020-10-29T08:10

алексей кудрин

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

счетная палата рф

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<strong>МОСКВА, 29 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Ирина Бадмаева. </strong>Минтруд и Счетная палата спорят о прожиточном минимуме пенсионера. В правительстве предложили новую методику расчета, вопрос рассматривают в Госдуме. Однако в ведомстве Алексея Кудрина считают, что это не увеличит социальные выплаты, а возможно, и сократит. В ситуации разбиралось РИА Новости.Пенсия на новый ладАудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что новая методика расчета прожиточного минимума пенсионера (ПМП) не приведет к его ежегодному росту. Более того, если показатель не увеличивается несколько лет, пенсии могут уменьшиться, предупреждают в ведомстве Алексея Кудрина. Снижение выплат ожидается уже в следующем году. По информации Счетной палаты, в 24 регионах страны ПМП остался на прежнем уровне. В девяти и вовсе не менялся с 2018-го. "В результате в этих субъектах, по данным Пенсионного фонда России, общее увеличение пенсионных выплат у 96,4 процента получателей федеральной социальной выплаты составило от нуля до десяти рублей", — отмечается в докладе Счетной палаты. В документе также указано, что в 2021-м в 18 регионах ПМП не повысится. Причем в 15 — третий год подряд. В Минтруде не согласны с оценкой Счетной палаты: она основана на результатах прошлых лет. "Новая методика расчета такого риска не содержит. Величины прожиточных минимумов пенсионера как в целом по стране, так и в регионе будут увеличиваться единообразно. И такой рост будет ежегодным", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Напомним, с 2021-го прожиточный минимум (ПМ) для разных категорий россиян намерены рассчитывать по-другому. В том числе и для пенсионеров. Раньше он зависел от стоимости потребительской корзины. Теперь показатель приравняли к 42,2% медианного среднедушевого дохода (уровня, выше которого доходы у 50% населения). В Минтруде подчеркнули, что среднедушевой медианный доход стабильно растет — с 2013 по 2019-й увеличился на 38,5 процента. "Исходя из 42,2 процента, получится, что ПМП чуть превысит 11 тысяч рублей. В развитых государствах берется 60 процентов. При этом стоимость российской потребительской корзины для пенсионеров, согласно Росстату, достигает 8200 рублей. На самом деле минимальный необходимый набор продуктов и услуг обходится в 14 тысяч рублей, поскольку цены постоянно повышаются", — поясняет Дмитрий Иванов, исполнительный директор инвестиционной компании Klopenko Group. То есть прежде ПМП учитывал подорожание потребительской корзины, а новый вариант — нет. На хвосте у доходовСо следующего года ПМП основан на доходах населения. "В этом и сила нового подхода, и его уязвимость", — считает Марк Гойхман, главный аналитик инвестиционной компании "ТелеТрейд". В случае общего увеличения заработков россиян ПМП вырастет. "Если доходы будут обгонять инфляцию, ПМП прибавит даже больше, чем при предыдущих расчетах", — продолжает собеседник агентства.Однако сейчас ситуация прямо противоположная. По данным Росстата, в третьем квартале доходы сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале было рекордное падение на 8,4%. Последний раз подобное зафиксировали в 1999-м — минус 12,3%. И у каждого региона особенности. Например, в Центральном ФО медианные среднедушевые денежные доходы населения на 40% выше, чем в Северо-Кавказском и на 23% — чем в Приволжском."Поскольку доходы увеличиваются только при росте экономики, все зависит от того, как быстро Россия справится с проблемами на рынке труда и снижением цен на нефть", — полагает Юлия Финогенова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова.По ее словам, новый расчет ПМП поспособствует росту пенсий, только если правительство продолжит эффективно контролировать инфляцию, а национальная экономика обеспечит прибавку ВВП к концу 2021-го на уровне хотя бы 1-1,5 процента."Эти математические пересчеты не помогут пенсионерам, но благотворно отразятся на статистике: сразу станет значительно меньше бедных. Кроме того, позволят значительно сэкономить бюджетные средства, направляемые на индексацию пенсий и других выплат", — отмечает Дмитрий Иванов. Из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда следует, что средняя пенсия в следующем году может вырасти до 17 432 рублей. Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021-м — 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283).Насколько хватит пенсии: 200 рублей в деньВ Счетной палате уверены: нынешние выплаты в 14 тысяч рублей не обеспечивают достойный уровень жизни пожилым людям. "Нехитрый подсчет расходов — ЖКХ (в среднем пять тысяч рублей), жизненно необходимые лекарства (две тысячи), предметы личной гигиены (не менее тысячи) — показывает, что на питание (при условии отсутствия трат на одежду и обувь) остается всего шесть тысяч рублей, или двести рублей в день", — говорит аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. Увеличение выплат — общеэкономическая и социальная проблема, подчеркивает Марк Гойхман. Пенсионный фонд (ПФ) наполняется за счет страховых взносов с зарплат. Работающих россиян с каждым годом все меньше. "Численность граждан трудоспособного возраста сокращается, а нетрудоспособного — растет", — отмечает Орлова. Кроме того, трудности обусловлены снижением занятости в целом, указывает Марк Гойхман. В период пандемии количество официально зарегистрированных безработных в России увеличилось с 727 тысяч человек до 3,6 миллиона, сообщил ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков.По мнению экономистов, правительству необходимо сосредоточиться на трех основных инструментах — налогах и бюджете, монетарной политике по сдерживанию инфляции и управлению ключевой ставкой, а также на улучшении инвестиционного климата. Только так можно добиться увеличения поступлений в ПФ для выплат пенсионерам.

https://ria.ru/20201027/pensioner-1581690395.html

https://ria.ru/20201027/pensionery-1581739109.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кудрин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), счетная палата рф