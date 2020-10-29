Джонсон назвал нападение в Ницце варварством
Three people have been killed in a knife attack in Nice. It took place, of all places at the "heart of the Notre-Dame basilica." One elderly victim who had come to pray was "virtually beheaded." A man has been detained. He had been repeating 'Allahu Akbar' endlessly. A dark day. pic.twitter.com/mPhYJgJHR2— Dr James Kent (@DrJamesKent3) October 29, 2020
Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.
Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.
Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.
Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.
Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.
Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".
Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".
Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.
Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.
Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.
"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.
"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.
Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.
Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.
Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.
Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".
Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.
Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.
"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.