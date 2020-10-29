https://ria.ru/20201029/napadenie-1582105107.html

Джонсон назвал нападение в Ницце варварством

Джонсон назвал нападение в Ницце варварством

Британский премьер Борис Джонсон назвал атаку во французской Ницце варварством и отметил, что Британия поддерживает Францию в борьбе с терроризмом и... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:17

2020-10-29T15:17

2020-10-29T15:59

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ЛОНДОН, 29 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер Борис Джонсон назвал атаку во французской Ницце варварством и отметил, что Британия поддерживает Францию в борьбе с терроризмом и нетерпимостью."Я был потрясен, услышав утром новости из Ниццы о варварской атаке в Нотр-Дам. Мы сопереживаем жертвам и их семьям, Британия твердо и совместно с Францией выступает против терроризма и нетерпимости", - написал Джонсон в Twitter.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582067091.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, великобритания, франция, в мире