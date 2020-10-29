https://ria.ru/20201029/moskva-1582867938.html

Комплексные исследования для сохранения Косинских озер проведут в Москве

Комплексные исследования для сохранения Косинских озер проведут в Москве

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и префектура Восточного административного округа города Москвы проведут комплексное... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:56

2020-10-29T13:56

2020-11-03T16:57

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и префектура Восточного административного округа города Москвы проведут комплексное исследование Косинских озер и их водосборного бассейна в 2021-2023 годах, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в четверг.Отмечается, что основная задача исследования – получить полную оценку состояния озер в современных городских условиях и разработать комплекс мер, направленных на сохранение водных и прибрежных экосистем, улучшение их состояния."Для получения достоверных натурных данных в 2021 году будет создана наблюдательная сеть в составе гидрологических и метеорологических постов, около 20 наблюдательных гидрологических скважин, разработана математическая модель водного режима озер. В течение всех трех лет будут проводиться синхронные наблюдения за уровнем воды, режимом питания озер, гидрогеологическими и метеорологическими условиями, химическим составом воды и донных отложений. Состав и сроки проведения работ позволят изучить влияние изменчивости зимних и летних осадков, режима снеготаяния, уровня подземных вод на состояние Косинских озер", - говорится в сообщении.Уточняется, что по итогам исследований будут предложены научно обоснованные меры, чтобы москвичи и гости Москвы всегда могли любоваться красотой Косинских озер.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва