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Комплексные исследования для сохранения Косинских озер проведут в Москве
Комплексные исследования для сохранения Косинских озер проведут в Москве
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и префектура Восточного административного округа города Москвы проведут комплексное... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:56
2020-11-03T16:57
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и префектура Восточного административного округа города Москвы проведут комплексное исследование Косинских озер и их водосборного бассейна в 2021-2023 годах, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в четверг.Отмечается, что основная задача исследования – получить полную оценку состояния озер в современных городских условиях и разработать комплекс мер, направленных на сохранение водных и прибрежных экосистем, улучшение их состояния."Для получения достоверных натурных данных в 2021 году будет создана наблюдательная сеть в составе гидрологических и метеорологических постов, около 20 наблюдательных гидрологических скважин, разработана математическая модель водного режима озер. В течение всех трех лет будут проводиться синхронные наблюдения за уровнем воды, режимом питания озер, гидрогеологическими и метеорологическими условиями, химическим составом воды и донных отложений. Состав и сроки проведения работ позволят изучить влияние изменчивости зимних и летних осадков, режима снеготаяния, уровня подземных вод на состояние Косинских озер", - говорится в сообщении.Уточняется, что по итогам исследований будут предложены научно обоснованные меры, чтобы москвичи и гости Москвы всегда могли любоваться красотой Косинских озер.
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москва

Комплексные исследования для сохранения Косинских озер проведут в Москве

13:56 29.10.2020 (обновлено: 16:57 03.11.2020)
 
© Фото : Муниципальный округ Косино-УхтомскийСвятое озеро в районе Косино
Святое озеро в районе Косино - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : Муниципальный округ Косино-Ухтомский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и префектура Восточного административного округа города Москвы проведут комплексное исследование Косинских озер и их водосборного бассейна в 2021-2023 годах, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в четверг.
"На территории Восточного административного округа города Москвы в границах ООПТ ПИП "Косинский" расположены Косинские озера - Черное, Белое, Святое – уникальные, единственные в Москве водоемы естественного происхождения, имеющие мировую известность. Москва – современный развивающийся город. Важнейшая задача – в условиях развития сохранять уникальные природные объекты, улучшать качество водных объектов. Поэтому принято решение о проведении комплексных исследований Косинских озер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основная задача исследования – получить полную оценку состояния озер в современных городских условиях и разработать комплекс мер, направленных на сохранение водных и прибрежных экосистем, улучшение их состояния.
"Для получения достоверных натурных данных в 2021 году будет создана наблюдательная сеть в составе гидрологических и метеорологических постов, около 20 наблюдательных гидрологических скважин, разработана математическая модель водного режима озер. В течение всех трех лет будут проводиться синхронные наблюдения за уровнем воды, режимом питания озер, гидрогеологическими и метеорологическими условиями, химическим составом воды и донных отложений. Состав и сроки проведения работ позволят изучить влияние изменчивости зимних и летних осадков, режима снеготаяния, уровня подземных вод на состояние Косинских озер", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что по итогам исследований будут предложены научно обоснованные меры, чтобы москвичи и гости Москвы всегда могли любоваться красотой Косинских озер.
 
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