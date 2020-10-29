https://ria.ru/20201029/mett-deymon-1581904898.html

Мэтт Дэймон присоединился к звездному составу в новом фильме Содерберга

СМИ узнали, Мэтт Дэймон снимется в криминальном триллере Стивена Содерберга по сценарию Эда Соломона No sudden move ("Без резких движений"), сообщает Deadline. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T07:19

2020-10-29T07:19

2020-10-29T07:47

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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости</strong>. СМИ узнали, Мэтт Дэймон снимется в криминальном триллере Стивена Содерберга по сценарию Эда Соломона No sudden move ("Без резких движений"), <a href="https://deadline.com/2020/10/matt-damon-joins-steven-soderbergh-no-sudden-move-hbo-max-movie-1234604185/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. В издании уточняют, что у Дэймона будет эпизодическая роль, но кого именно он сыграет, пока неизвестно. Вместе с ним в ленте задействованы: Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Джон Хэмм, Брендан Фрэйзер, Дон Чидл, Эми Саймец, Рэй Лиотта, Ноа Джуп и другие. Предстоящий проект станет девятой совместной работой актера и оскароносного режиссера (Мэтт Дэймон снялся в трилогии про "друзей Оушена", "Заражении", "Информаторе", "За канделябрами" и других. – Прим. ред.).В фильме "Без резких движений" действие развернется в Детройте 1955 года. В центре сюжета окажется группа мелких преступников, которых нанимают для того, чтобы украсть, как им кажется, самый обычный документ. Однако у них не получается выполнить задание. Главные герои попытаются выяснить, кто и зачем поручил им это сделать. Ранее СМИ <a href="https://ria.ru/20200930/soderbergh-1577956399.html" target="_blank">писали</a>, что съемки картины уже проходят в Детройте. На площадке соблюдают все требования безопасности, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Дата выхода триллера пока не объявлена. Известно, что премьера состоится на платформе HBO Max.

https://ria.ru/20201016/leonardodicaprio-1579904714.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, hbo, детройт, стивен содерберг, мэттью дэймон