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https://ria.ru/20201029/mett-deymon-1581904898.html
Мэтт Дэймон присоединился к звездному составу в новом фильме Содерберга
СМИ узнали, Мэтт Дэймон снимется в криминальном триллере Стивена Содерберга по сценарию Эда Соломона No sudden move ("Без резких движений"), сообщает Deadline. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T07:19
2020-10-29T07:47
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
hbo
детройт
культура
стивен содерберг
мэттью дэймон
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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости</strong>. СМИ узнали, Мэтт Дэймон снимется в криминальном триллере Стивена Содерберга по сценарию Эда Соломона No sudden move ("Без резких движений"), <a href="https://deadline.com/2020/10/matt-damon-joins-steven-soderbergh-no-sudden-move-hbo-max-movie-1234604185/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. В издании уточняют, что у Дэймона будет эпизодическая роль, но кого именно он сыграет, пока неизвестно. Вместе с ним в ленте задействованы: Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Джон Хэмм, Брендан Фрэйзер, Дон Чидл, Эми Саймец, Рэй Лиотта, Ноа Джуп и другие. Предстоящий проект станет девятой совместной работой актера и оскароносного режиссера (Мэтт Дэймон снялся в трилогии про "друзей Оушена", "Заражении", "Информаторе", "За канделябрами" и других. – Прим. ред.).В фильме "Без резких движений" действие развернется в Детройте 1955 года. В центре сюжета окажется группа мелких преступников, которых нанимают для того, чтобы украсть, как им кажется, самый обычный документ. Однако у них не получается выполнить задание. Главные герои попытаются выяснить, кто и зачем поручил им это сделать. Ранее СМИ <a href="https://ria.ru/20200930/soderbergh-1577956399.html" target="_blank">писали</a>, что съемки картины уже проходят в Детройте. На площадке соблюдают все требования безопасности, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Дата выхода триллера пока не объявлена. Известно, что премьера состоится на платформе HBO Max.
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, hbo, детройт, стивен содерберг, мэттью дэймон

Мэтт Дэймон присоединился к звездному составу в новом фильме Содерберга

07:19 29.10.2020 (обновлено: 07:47 29.10.2020)
 
© REUTERS / Paul Drinkwater/NBC Universal/HandouАктер Мэтт Деймон
Актер Мэтт Деймон - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Paul Drinkwater/NBC Universal/Handou
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. СМИ узнали, Мэтт Дэймон снимется в криминальном триллере Стивена Содерберга по сценарию Эда Соломона No sudden move ("Без резких движений"), сообщает Deadline.
В издании уточняют, что у Дэймона будет эпизодическая роль, но кого именно он сыграет, пока неизвестно. Вместе с ним в ленте задействованы: Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Джон Хэмм, Брендан Фрэйзер, Дон Чидл, Эми Саймец, Рэй Лиотта, Ноа Джуп и другие.
Предстоящий проект станет девятой совместной работой актера и оскароносного режиссера (Мэтт Дэймон снялся в трилогии про "друзей Оушена", "Заражении", "Информаторе", "За канделябрами" и других. – Прим. ред.).
В фильме "Без резких движений" действие развернется в Детройте 1955 года. В центре сюжета окажется группа мелких преступников, которых нанимают для того, чтобы украсть, как им кажется, самый обычный документ. Однако у них не получается выполнить задание. Главные герои попытаются выяснить, кто и зачем поручил им это сделать.
Ранее СМИ писали, что съемки картины уже проходят в Детройте. На площадке соблюдают все требования безопасности, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции.
Дата выхода триллера пока не объявлена. Известно, что премьера состоится на платформе HBO Max.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыHBOДетройтСтивен СодербергМэттью Дэймон
 
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