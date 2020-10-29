https://ria.ru/20201029/mett-deymon-1581904898.html
Мэтт Дэймон присоединился к звездному составу в новом фильме Содерберга
СМИ узнали, Мэтт Дэймон снимется в криминальном триллере Стивена Содерберга по сценарию Эда Соломона No sudden move ("Без резких движений"), сообщает Deadline. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T07:19
2020-10-29T07:19
2020-10-29T07:47
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
hbo
детройт
культура
стивен содерберг
мэттью дэймон
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https://cdn25.img.ria.ru/images/135781/97/1357819715_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_2b43a5aa4f67af054c86f0fc432b0a70.jpg
<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости</strong>. СМИ узнали, Мэтт Дэймон снимется в криминальном триллере Стивена Содерберга по сценарию Эда Соломона No sudden move ("Без резких движений"), <a href="https://deadline.com/2020/10/matt-damon-joins-steven-soderbergh-no-sudden-move-hbo-max-movie-1234604185/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. В издании уточняют, что у Дэймона будет эпизодическая роль, но кого именно он сыграет, пока неизвестно. Вместе с ним в ленте задействованы: Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Джон Хэмм, Брендан Фрэйзер, Дон Чидл, Эми Саймец, Рэй Лиотта, Ноа Джуп и другие. Предстоящий проект станет девятой совместной работой актера и оскароносного режиссера (Мэтт Дэймон снялся в трилогии про "друзей Оушена", "Заражении", "Информаторе", "За канделябрами" и других. – Прим. ред.).В фильме "Без резких движений" действие развернется в Детройте 1955 года. В центре сюжета окажется группа мелких преступников, которых нанимают для того, чтобы украсть, как им кажется, самый обычный документ. Однако у них не получается выполнить задание. Главные герои попытаются выяснить, кто и зачем поручил им это сделать. Ранее СМИ <a href="https://ria.ru/20200930/soderbergh-1577956399.html" target="_blank">писали</a>, что съемки картины уже проходят в Детройте. На площадке соблюдают все требования безопасности, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Дата выхода триллера пока не объявлена. Известно, что премьера состоится на платформе HBO Max.
https://ria.ru/20201016/leonardodicaprio-1579904714.html
детройт
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, hbo, детройт, стивен содерберг, мэттью дэймон
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости
. СМИ узнали, Мэтт Дэймон снимется в криминальном триллере Стивена Содерберга по сценарию Эда Соломона No sudden move ("Без резких движений"), сообщает
Deadline.
В издании уточняют, что у Дэймона будет эпизодическая роль, но кого именно он сыграет, пока неизвестно. Вместе с ним в ленте задействованы: Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Джон Хэмм, Брендан Фрэйзер, Дон Чидл, Эми Саймец, Рэй Лиотта, Ноа Джуп и другие.
Предстоящий проект станет девятой совместной работой актера и оскароносного режиссера (Мэтт Дэймон снялся в трилогии про "друзей Оушена", "Заражении", "Информаторе", "За канделябрами" и других. – Прим. ред.).
В фильме "Без резких движений" действие развернется в Детройте 1955 года. В центре сюжета окажется группа мелких преступников, которых нанимают для того, чтобы украсть, как им кажется, самый обычный документ. Однако у них не получается выполнить задание. Главные герои попытаются выяснить, кто и зачем поручил им это сделать.
Ранее СМИ писали
, что съемки картины уже проходят в Детройте. На площадке соблюдают все требования безопасности, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции.
Дата выхода триллера пока не объявлена. Известно, что премьера состоится на платформе HBO Max.