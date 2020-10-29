https://ria.ru/20201029/meditsina-1581801896.html

Атом против онкологии: в Кирове открылся центр ядерной медицины

Бесплатно пройти обследование на онкологические заболевания на высокотехнологичном оборудовании, не покидая пределов региона, теперь могут жители Кировской... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T08:00

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2020-10-29T08:00

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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Бесплатно пройти обследование на онкологические заболевания на высокотехнологичном оборудовании, не покидая пределов региона, теперь могут жители Кировской области. Современный центр ядерной медицины в областной столице уже начал прием первых пациентов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Новый для региона вид обследования – позитронно-эмиссионная томография – помогает специалистам определить наличие злокачественных процессов в тканях и органах человека и поставить более точный диагноз. ПЭТ/КТ-исследование позволяет диагностировать новообразования на раннем этапе и подобрать оптимальный метод борьбы с заболеванием, а также контролировать, насколько он эффективен, и вовремя вносить корректировки в процесс лечения.Исследование в ПЭТ-центре доступно жителям Кировской области и других регионов России бесплатно, в рамках программы ОМС. Достаточно получить направление у врача-онколога в Центре онкологии, в Кировской областной клинической больнице или у лечащего врача по месту жительства. За неделю с момента открытия обследование по новой технологии прошли уже более 50 человек.Всем пациентам, прошедшим позитронно-эмиссионную томографию, выдаются на руки протокол исследования с заключением врача, диск с записью проведенного исследования и снимки. Благодаря этому можно получить консультацию нескольких специалистов, в том числе врачей из ведущих национальных медицинских центров."Мы уже успели оценить эффективность данного метода диагностики. Данные, полученные в ходе исследования, отправляются специалистам нашего центра, благодаря чему мы можем проводить более точные оперативные вмешательства и правильно корректировать назначенное лечение", – отметил главный врач Кировского центра онкологии и медицинской радиологии Сергей Бакин.

https://ria.ru/20201012/diagnostika-1579072516.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, кировская область