Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20201029/kvesty-1582090375.html
В Ростовской области предложили ограничить возраст участников квестов
В Ростовской области предложили ограничить возраст участников квестов
Депутаты законодательного собрания Ростовской области предложили на федеральном уровне разработать правовую базу, которая установит стандарты и ограничения... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:26
2020-10-29T14:26
ростовская область
здоровье - общество
татьяна голикова
ростовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_0:49:3467:1999_1400x0_80_0_0_b8de13f8dbf39d763dee0baf06d05ca9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области предложили на федеральном уровне разработать правовую базу, которая установит стандарты и ограничения проведения квестов, сообщила председатель комитета областного парламента по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина.Соответствующее обращение депутаты решили направить зампредседателя правительства России Татьяне Голиковой в ходе заседания областного законодательного собрания в четверг.При этом, несмотря на то, что участниками квестов, как правило, становятся молодые люди, а зачастую дети, данная сфера не регулируется нормативно правовыми актами. "Депутаты обращаются к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой разработать соответствующую правовую базу, которая бы установила требования и стандарты проведения квестов, а также ограничения, в том числе возрастные, для участия в них", - отмечается в документе.Депутаты подчеркивают, что речь о запрете квестов не идет, но их регулирование необходимо.Ранее на территории Ростовской области неоднократно фиксировались случаи, когда участники квестов получали различные травмы. Так, в июне 2017 года в Ростове-на-Дону при прохождении квеста одну из девушек ударили в пах, другая получила удар железной дверью по голове, третью задели работающим электрошокером, молодому человеку сломали ребро. В мае 2018 года в Ростове-на-Дону участник квеста лишился среднего пальца правой руки из-за неосторожных действий актера, размахивавшего топором.
https://ria.ru/20201029/rostov-1582085651.html
https://ria.ru/20200924/golubev-1577721183.html
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_369:0:3098:2047_1400x0_80_0_0_116b17f43eedb8bb90f5151a164656cd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, татьяна голикова, ростовская область, общество

В Ростовской области предложили ограничить возраст участников квестов

14:26 29.10.2020
 
© Сергей ПивоваровТемерницкий мост в Ростове-на-Дону
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области предложили на федеральном уровне разработать правовую базу, которая установит стандарты и ограничения проведения квестов, сообщила председатель комитета областного парламента по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина.
Соответствующее обращение депутаты решили направить зампредседателя правительства России Татьяне Голиковой в ходе заседания областного законодательного собрания в четверг.

"Основную угрозу жизни и причинения вреда физическому здоровью граждан представляют квесты, организаторы которых моделируют различного рода экстремальные ситуации, в том числе сопровождающиеся насилием в отношении участников, ограничением свободы, иным физическим воздействием", - говорится в обращении.

При этом, несмотря на то, что участниками квестов, как правило, становятся молодые люди, а зачастую дети, данная сфера не регулируется нормативно правовыми актами. "Депутаты обращаются к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой разработать соответствующую правовую базу, которая бы установила требования и стандарты проведения квестов, а также ограничения, в том числе возрастные, для участия в них", - отмечается в документе.
Депутаты подчеркивают, что речь о запрете квестов не идет, но их регулирование необходимо.
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
14:08Ростовская область
Депутаты Ростовской области попросили вернуть прежние объемы господдержки
Ранее на территории Ростовской области неоднократно фиксировались случаи, когда участники квестов получали различные травмы. Так, в июне 2017 года в Ростове-на-Дону при прохождении квеста одну из девушек ударили в пах, другая получила удар железной дверью по голове, третью задели работающим электрошокером, молодому человеку сломали ребро. В мае 2018 года в Ростове-на-Дону участник квеста лишился среднего пальца правой руки из-за неосторожных действий актера, размахивавшего топором.
Василий Голубев, выигравший губернаторские выборы в Ростовской области, во время церемонии инаугурации в Ростовском музыкальном театре - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 17:08Ростовская область
Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей
 
Ростовская областьЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРостовская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
22:39Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:32Армения заявила об улучшении позиций на юге Карабаха
22:30Двое детей погибли из-за лопнувшей веревки на аттракционе
Лента новостейМолния