https://ria.ru/20201029/kvesty-1582090375.html

В Ростовской области предложили ограничить возраст участников квестов

В Ростовской области предложили ограничить возраст участников квестов

Депутаты законодательного собрания Ростовской области предложили на федеральном уровне разработать правовую базу, которая установит стандарты и ограничения... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:26

2020-10-29T14:26

2020-10-29T14:26

ростовская область

здоровье - общество

татьяна голикова

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области предложили на федеральном уровне разработать правовую базу, которая установит стандарты и ограничения проведения квестов, сообщила председатель комитета областного парламента по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина.Соответствующее обращение депутаты решили направить зампредседателя правительства России Татьяне Голиковой в ходе заседания областного законодательного собрания в четверг.При этом, несмотря на то, что участниками квестов, как правило, становятся молодые люди, а зачастую дети, данная сфера не регулируется нормативно правовыми актами. "Депутаты обращаются к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой разработать соответствующую правовую базу, которая бы установила требования и стандарты проведения квестов, а также ограничения, в том числе возрастные, для участия в них", - отмечается в документе.Депутаты подчеркивают, что речь о запрете квестов не идет, но их регулирование необходимо.Ранее на территории Ростовской области неоднократно фиксировались случаи, когда участники квестов получали различные травмы. Так, в июне 2017 года в Ростове-на-Дону при прохождении квеста одну из девушек ударили в пах, другая получила удар железной дверью по голове, третью задели работающим электрошокером, молодому человеку сломали ребро. В мае 2018 года в Ростове-на-Дону участник квеста лишился среднего пальца правой руки из-за неосторожных действий актера, размахивавшего топором.

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ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, татьяна голикова, ростовская область, общество