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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582078894.html
В Кремле объяснили решение проверить работу здравоохранения в регионах
В Кремле объяснили решение проверить работу здравоохранения в регионах
В Кремле не видят повода не доверять данным властей регионов по борьбе с коронавирусом, но считают, что апелляции россиян к федеральному центру - повод для... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:41
2020-10-29T13:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле не видят повода не доверять данным властей регионов по борьбе с коронавирусом, но считают, что апелляции россиян к федеральному центру - повод для обеспокоенности, с этими обращениями необходимо разбираться на месте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства сообщил, что к нему обращаются с просьбами отправить в регионы комиссии для проверки текущей ситуации в здравоохранении. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться этим.Журналисты задали Пескову вопрос, зачем в регионы будут направлены комиссии и значит ли это, что Кремль стал меньше доверять данным от чиновников на местах."Нет, это не значит. Но вы видите, что в связи с тем, что ситуация крайне напряжена в некоторых регионах и в этих регионах были озвучены именно обращения к президенту, обращения к председателю правительства, то, конечно, необходимо разбираться на месте", - заявил Песков.Как уточнил пресс-секретарь президента, в этих сообщениях говорится именно о том, что люди не смогли получить какую-то помощь, ответы на свои чаяния у регионального руководства. "Вот это уже, конечно, повод для обеспокоенности и повод для посылки таких комиссий", - отметил представитель Кремля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, дмитрий песков, владимир путин

В Кремле объяснили решение проверить работу здравоохранения в регионах

13:41 29.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле не видят повода не доверять данным властей регионов по борьбе с коронавирусом, но считают, что апелляции россиян к федеральному центру - повод для обеспокоенности, с этими обращениями необходимо разбираться на месте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства сообщил, что к нему обращаются с просьбами отправить в регионы комиссии для проверки текущей ситуации в здравоохранении. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться этим.
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Журналисты задали Пескову вопрос, зачем в регионы будут направлены комиссии и значит ли это, что Кремль стал меньше доверять данным от чиновников на местах.
"Нет, это не значит. Но вы видите, что в связи с тем, что ситуация крайне напряжена в некоторых регионах и в этих регионах были озвучены именно обращения к президенту, обращения к председателю правительства, то, конечно, необходимо разбираться на месте", - заявил Песков.
Как уточнил пресс-секретарь президента, в этих сообщениях говорится именно о том, что люди не смогли получить какую-то помощь, ответы на свои чаяния у регионального руководства. "Вот это уже, конечно, повод для обеспокоенности и повод для посылки таких комиссий", - отметил представитель Кремля.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваДмитрий ПесковВладимир Путин
 
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