https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582078894.html

В Кремле объяснили решение проверить работу здравоохранения в регионах

В Кремле объяснили решение проверить работу здравоохранения в регионах

В Кремле не видят повода не доверять данным властей регионов по борьбе с коронавирусом, но считают, что апелляции россиян к федеральному центру - повод для... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:41

2020-10-29T13:41

2020-10-29T13:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле не видят повода не доверять данным властей регионов по борьбе с коронавирусом, но считают, что апелляции россиян к федеральному центру - повод для обеспокоенности, с этими обращениями необходимо разбираться на месте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства сообщил, что к нему обращаются с просьбами отправить в регионы комиссии для проверки текущей ситуации в здравоохранении. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться этим.Журналисты задали Пескову вопрос, зачем в регионы будут направлены комиссии и значит ли это, что Кремль стал меньше доверять данным от чиновников на местах."Нет, это не значит. Но вы видите, что в связи с тем, что ситуация крайне напряжена в некоторых регионах и в этих регионах были озвучены именно обращения к президенту, обращения к председателю правительства, то, конечно, необходимо разбираться на месте", - заявил Песков.Как уточнил пресс-секретарь президента, в этих сообщениях говорится именно о том, что люди не смогли получить какую-то помощь, ответы на свои чаяния у регионального руководства. "Вот это уже, конечно, повод для обеспокоенности и повод для посылки таких комиссий", - отметил представитель Кремля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, дмитрий песков, владимир путин