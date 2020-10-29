В Кремле объяснили решение проверить работу здравоохранения в регионах
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле не видят повода не доверять данным властей регионов по борьбе с коронавирусом, но считают, что апелляции россиян к федеральному центру - повод для обеспокоенности, с этими обращениями необходимо разбираться на месте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства сообщил, что к нему обращаются с просьбами отправить в регионы комиссии для проверки текущей ситуации в здравоохранении. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться этим.
Журналисты задали Пескову вопрос, зачем в регионы будут направлены комиссии и значит ли это, что Кремль стал меньше доверять данным от чиновников на местах.
"Нет, это не значит. Но вы видите, что в связи с тем, что ситуация крайне напряжена в некоторых регионах и в этих регионах были озвучены именно обращения к президенту, обращения к председателю правительства, то, конечно, необходимо разбираться на месте", - заявил Песков.
Как уточнил пресс-секретарь президента, в этих сообщениях говорится именно о том, что люди не смогли получить какую-то помощь, ответы на свои чаяния у регионального руководства. "Вот это уже, конечно, повод для обеспокоенности и повод для посылки таких комиссий", - отметил представитель Кремля.
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